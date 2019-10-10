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10 жовтня • оновлено в 14:02
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Відновив кар'єру: знаменитий ексворотар "Арсеналу" прийняв сенсаційне рішення

1.6т Читати матеріал російською

Знаменитий чеський воротар Петр Чех, який виступав за лондонські клуби "Челсі" і "Арсенал", став гравцем хокейного клубу.

Знаменитий футбольний голкіпер підписав повноцінний контракт із клубом "Гілдфорд Фенікс" і виступатиме у третьому за силою англійському хокейному дивізіоні (National Ice Hockey League Division 2).

Петр Чех

Петр Чех

ХК "Фенікс"

У "Феніксі" він гратиме на звичній для себе позиції воротаря, але тільки хокейного.

"Ми дуже раді, що Петр приєднався до "Феніксу". Чекаємо, коли зможемо побачити його у ділі на вихідних. Він істотно додав відтоді, як я вперше побачив його на льоду", – заявив головний тренер команди Мілос Мелічерік, якого цитує офіційний сайт "Фенікса".

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Петр уже тренувався з іншою хокейною командою – "Гілфорд Флеймс".

"Я щасливий можливості зіграти за "Фенікс". Сподіваюся, зможу допомогти цій команді досягти мети у сезоні. Постараюся виграти з нею максимум матчів, коли буду отримувати шанс зіграти. Після 20 років у професійному футболі для мене буде чудовим досвідом зіграти у гру, яку я любив дивитися в дитинстві і грати, будучи дитиною", – сказав Чех.

Чеський воротар провів 11 років у "Челсі" і 4 роки в "Арсеналі".

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Петр Чех
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