Відмовився смоктати: Кокорін розповів про наслідки в'язниці

Форвард "Сочі" Олександр Кокорін відмовився смоктати палець, святкуючи забиті голи.

Олександр Кокорін "Коммерсант"

В інтерв'ю МатчТВ, гравець зазначив, що святкував голи таким чином після того, як у нього народилася дитина, і поки та була маленькою, жест зберігав актуальність. Однак через відбуття покарання в тюрмі Кокорін вирішив, що смоктати палець більше не варто, так як тепер це виглядає "зовсім дивно".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 вересня Кокорін і його друг Павло Мамаєв вийшли на свободу по УДО. Футболісти відбували покарання після того, як в жовтні 2018-го стали призвідниками двох бійок в центрі Москви.

Пізніше стало відомо, що ГИБДД присудила Кокоріну штрафи майже на 30 тисяч рублів (близько 450 доларів) за час, який він провів у в'язниці.

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