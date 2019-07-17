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Відмовився грати в Росії: Коноплянка поставив жорстку умову своєму агенту

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У той час як "Шальке" продовжує пошук нового клубу для українського півзахисника Євгена Коноплянки, футболіст поставив жорстку умову своєму агенту.

За повідомленням німецької газети Bild, гравець категорично відмовився розглядати будь-які пропозиції від футбольних клубів із Росії і Китаю.

Євген Коноплянка

Євген Коноплянка

Bild

Зараз для українця найімовірнішим варіантом продовження кар'єри є турецький "Фенербахче", трансфер із яким може відбудуться вже через декілька днів.

Новини
"Шальке" готовий продати Коноплянку: стали відомі деталі трансферу

Турки готові платити одному з лідерів збірної України 3 мільйони євро в рік, що на 1 мільйон менше, ніж його нинішня зарплата.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної України Євген Коноплянка подякував львівським вболівальникам за підтримку в матчах відбору Євро-2020 із Сербією (5:0) і Люксембургом (1:0).

Коментуючи мінімальну перемогу над "карликами", футболіст "Шальке" назвав цей успіх закономірним.

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Теми
чемпіонат Туреччини Чемпіонат Німеччини
Особа
Євген Коноплянка
Теги
ФК Шальке Фенербахче Стамбул
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Diego Lena
Diego Lena
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
а за большие деньги.или за очень большие?
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Наливайко Алекс,а ты б наверное и мать свою продал,за очень большие деньги.
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