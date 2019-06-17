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Відмовився грати: лідер збірної України влаштував демарш, звинувативши клуб у зраді

23.1тЧитати матеріал російською

Лідер збірної України Руслан Малиновський звинуватив у зраді свій нинішній клуб бельгійський "Генк", відмовившись продовжувати кар'єру в стані чемпіона країни.

За словами нашого футболіста, керівництво перешкоджає його переходу в італійську "Аталанту".

Новини
Лідер "Шахтаря" залишає клуб: названо вартість трансферу

Руслан Малиновський

Руслан Малиновський

BELGA

"На столі лежить 15-мільйонна пропозицію від "Аталанти", але "Генк" відмовляється вести переговори. Вони навісили на мене цінник в 20 млн, який я вважають необгрунтованим. Минулого літа вони попросили мене залишитися, щоб допомогти команді стати чемпіоном, обіцяючи не перешкоджати моє трансферу зараз. Відчуваю себе обдуреним. Деякі люди мені говорили, що так і буде, але я не хотів у це вірити. Не бачу свого майбутнього в "Генку", – сказав Малиновський в інтерв'ю HNL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Руслан Малиновський входить в сферу інтересів двох італійських клубів – "Аталанти", якій осінь належить дебют в Лізі чемпіонів, і "Сампдорії".

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Тема
чемпіонат Бельгії
Особа
Руслан Малиновський
Теги
ФК Генкзбірна України з футболу
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Сладкая Алиса
Сладкая Алиса
Оцените мою упругую попку --- https://fuck.it/id01286571
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Махал Махалыч, Ты че на свою маму гонишь?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Сладкая Алиса, хто про шо - самка кaцапа про жопу!
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