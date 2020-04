Відмова: у літака Мессі виникли проблеми в польоті

Особистий літак зірки каталонської "Барселони" і збірної Аргентини Ліонеля Мессі з технічних причин здійснив вимушену посадку в столиці Бельгії Брюсселі.

За даними видання Het Laatste Nieuws, інцидент стався вранці 3 квітня. Борт прямував із бразильського Ресіфі до іспанського Тенеріфе і з невідомої причини приземлився в Брюсселі о дев'ятій ранку. За півтори години він вилетів до Іспанії, але в районі Монса розвернувся і змушений був повернутися в аеропорт вильоту через проблеми з шасі.

Messi's new private jet - a kitchen, two bathrooms & 16 seats that can be folded to make eight beds. On the exterior, branded with his signature number 10 on the tail, names of the Argentina icon, his wife, and their three children, written on steps pic.twitter.com/shokwuWIov