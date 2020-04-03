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3 квітня • оновлено в 21:00
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Відмова: у літака Мессі виникли проблеми в польоті

2.2т
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Особистий літак зірки каталонської "Барселони" і збірної Аргентини Ліонеля Мессі з технічних причин здійснив вимушену посадку в столиці Бельгії Брюсселі.

За даними видання Het Laatste Nieuws, інцидент стався вранці 3 квітня. Борт прямував із бразильського Ресіфі до іспанського Тенеріфе і з невідомої причини приземлився в Брюсселі о дев'ятій ранку. За півтори години він вилетів до Іспанії, але в районі Монса розвернувся і змушений був повернутися в аеропорт вильоту через проблеми з шасі.

Провівши на землі трохи більше години і вирішивши проблему, літак усе ж вилетів на Тенеріфе. При цьому джерело стверджує, що Мессі не перебував на борту в цей час.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ліонель Мессі в кінці березня став найбільш високооплачуваним футболістом планети.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Ліонель Мессі
Теги
збірна Аргентини з футболу ФК Барселона
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