Відкриття ЧС-2018: онлайн дня

На московському стадіоні "Лужники" в четвер, 14 червня, відбудеться церемонія відкриття чемпіонату світу з футболу 2018 року і стартовий поєдинок турнір, в якому збірна Росії зіграє з командою Саудівської Аравії. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Росія - Саудівська Аравія. Початок зустрічі - о 18:00 за київським часом.

За півгодини до стартового свистка аргентинського рефері Нестора Пітани на полі розпочнеться офіційна церемонія відкриття. Заходи вирішили бойкотувати всі світові лідери. Москву відвідають представники азіатських і африканських держав, а також глави невизнаних республік - Абхазії і Південної Осетії.

Під час концерту, який буде супроводжувати церемонію, виступлять британський співак Роббі Вільямс і оперна співачка Аїда Гарифулліна. Британця на батьківщині розкритикували за згоду виступити в "Лужниках", назвавши це ганебним вчинком та пособництвом PR-компанії Володимира Путіна.

Відзначимо, що ЧС-2018 розпочався зі скандалу. Так в Санкт-Петербурзі було побито двоє французьких уболівальників, а в Москві до ітайского фаната пограбували на мільйон рублів.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам стежити за відкриттям світової першості в режимі онлайн.

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Вид з вікна готелю збірної Англії 😈 pic.twitter.com/wHPE8aA5PQ - Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 12 червня 2018 р

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OFICIAL | Fernando Hierro asumirá el cargo de seleccionador nacional durante el Campeonato del Mundo de Rusia. https://t.co/JEjH39loc7 — RFEF (@rfef) 13 июня 2018 г.

7 ГОДИН ДО ВІДКРИТТЯ.Кремль оприлюднив список гостей, яких Путін прийме на відкритті ЧС-2018. Зрозуміло, ніхто лідерів провідних країн світу до столиці Росії не приїхав.

7 ГОДИН ДО ВІДКРИТТЯ. Вітаємо, дорогі друзі. У Москві стартує, мабуть, найскандальніший чемпіонат світу в історії футбол. Турнір вже порівняли з Олімпіадою-1936 Берліні, яку Гітлер використовував для самореклами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ФІФА заробить рекордний дохід від проведення ЧС-2018 в Росії.