Відібрати ЧС-2022 у Катару: експрезидент ФІФА зробив несподівану заяву

Колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер, якого усунули від футбольної діяльності на шість років, заявив, що у Катару все ще можуть відібрати право на проведення ЧС-2022.

Як повідомляє видання Yahoo! Sports, він вважає, що якщо документи, опубліковані Міністерством юстиції США минулого тижня, дозволять довести підкуп чиновників ФІФА під час голосування за вибір країни-господарки чемпіонату світу 2022 року, то першість можуть перенести в іншу країну.

Йозеф Блаттер SportBox

В якості можливої заміни Катару Блаттер назвав Німеччину, США та Японію. Перший варінт він вважає малоймовірним, оскільки ЧС-2018 відбувся в Європі. Сполучені Штати разом з Мексикою та Канадою були обрані господарями світової першості в 2026 році, проте експрезидент ФІФА не сумнівається, що в США зможуть впоратися з цим завданням. Що стосується Японії, то вона так само, як і Катар, подавала заявку на проведення ЧС-2022.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство юстиції США опублікувало дані про підкуп представниками Росії і Катару чиновників ФІФА заради отримання права на проведення чемпіонатів світу 2018-го і 2022-го років, відповідно.