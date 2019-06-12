"Відібрали": лідер збірної Італії U-20 розридався у прямому ефірі після поразки від України

Найкращий бомбардир молодіжної збірної Італії на чемпіонаті світу-2019 Андреа П'янамонті не зміг стримати емоцій після програшу Україні у півфіналі турніру.

Футболіст розридався під час післяматчевого інтерв'ю через те, що суддя після перегляду відеоповтору скасував гол його команди у компенсований час за рахунку 1:0 на користь "жовто-синіх".

Андреа П'янамонті

"Це так боляче, бо ми вірили у перемогу. Вони відібрали у нас гол у кінцівці, але ми впевнені, що він забитий правильно. Це футбол. Ми віддали все у цьому півфіналі. Але футбол буває і таким", — сказав П'янамонті в інтерв'ю Rai.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України у фіналі чемпіонату світу U-20 у суботу, 15 червня, зіграє з командою Південної Кореї.

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