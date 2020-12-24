Відео з неймовірним вратарем-"павуком" з Венесуели стало хітом у мережі

Венесуельський воротар колумбійського клубу "Мільонаріос" Вількер Фаріньєс став справжнім героєм в інтернеті, після того, як відео його сейвів виклав знаменитий Instagram-портал "433".

На відео 22-річний Фаріньєс продемонстрував фантастичну спритність, раз по раз відбиваючи забійні удари суперників. За кілька день ролик зібрав сотні переглядів і близько 800 000 лайків.

У коментарях молодого венесуельця порівняли з людиною-павуком.

Фаріньєс почав грати в футбол в школі "Нуева Еспарта і Фемілі". Він отримав свій перший футбольний м'яч в 7 років в подарунок від батька. Вількер став грати на позиції воротаря, водночас іноді граючи на позиції нападника. Скаути клубу "Каракас" помітили талант воротаря, і 22 вересня 2011 року він перейшов у "Каракас" U-14.

У складі національної збірної Венесуели Фаріньєс з 2015 року провів п'ять матчів, в яких пропустив 6 голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 грудня воротар луганської "Зорі" Нікола Василь зробив грандіозний порятунок своєї команди в матчі Ліги Європи з англійським "Лестером", чим зберіг перемогу "біло-чорним".