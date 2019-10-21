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21 жовтня • оновлено в 22:05
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Відео дня: турецького воротаря вилучили з поля вже на 20-й секунді матчу

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Воротар команди елітного футбольного дивізіону Туреччини Серкан Киринтили отримав неймовірно швидку червону картку в матчі 9-го туру чемпіонату країни.

Голкіпер "Коньяспора" був вилучений вже за 20 секунд після початку домашнього поєдинку проти "Малатьяспора". Після розіграшу з центру поля господарі двічі втратили м'яч у центрі поля.

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Один з футболістів гостей дальнім пасом відправив у прорив свого нападника. Киринтили к спробі випередити опонента вибіг за межі свого штрафного майданчика, проте порушив правили, забравши м'яч руками. Серкан відразу зрозумів, що буде вилучений з поля, і не чекаючи на рішення рефері, відправився у підтрибунне приміщення стадіону.

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Тема
чемпіонат Туреччини
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