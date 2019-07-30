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Віддають по знижці: ПСЖ несподівано знизив ціну на Неймара

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Французький "Парі Сен-Жермен" знизив трансферну вартість бразильського форварда Неймара. Причиною є те, що клуб має твердий намір розлучитися із зіркою до закриття трансферного вікна.

Як повідомляє Diario Sport, парижани готові відпустити 27-річного нападника за 180 мільйонів євро, хоча спочатку виставляли ціну в 300 мільйонів євро. Крім того, в клубі заявили, що розглянуть пропозиції тільки з продажем гравця. Угоди з обміном розглядатися не будуть.

Неймар

Неймар

globallookpress.com

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Варто відзначити, що єдиним кандидатом на придбання бразильця залишається "Барселона". Сам Неймар неодноразово повторював, що мріє повернутися в каталонський клуб, за який виступав з 2013-го по 2017 рік. У ПСЖ він перейшов два роки тому за рекордні € 222 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Неймар повернувся після травми для участі в турнірі в Бразилії.

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Тема
Трансфери
Особа
Неймар
Місце
Франція Париж
Тег
ПСЖ
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