"Віддали "заміж" Зіну": з'явилися перші фото з весілля Зінченка та Седан

Футболіст збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко 24 серпня одружився з журналісткою каналів "Футбол 1/2/3" Владою Щегловою.

Про урочистий захід на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив відомий бізнесмен Юрій Сапронов. Він також опублікував фото з торжества.

Олександр Зінченко одружився із Владою Седан. Facebook Юрія Сапронова

Олександр Зінченко запросив на весілля Юрія Сапронова (праворуч) Facebook Юрія Сапронова

"Віддали "заміж" Зіну, самого офігенно футбольного холостяка світу. Одружили, звичайно. Каже, що так не хвилювався, навіть коли йшов на перший матч у "Манчестер Сіті". Підтверджую. Я бачив сльози в його очах. Сльози щастя..." – підписав він знімки.

Зінченко і Седан вирішили зіграти весілля на День Незалежності України. Facebook Юрія Сапронова

Олександр Зінченко на весіллі. Facebook Юрія Сапронова

Зінченко і Седан почали зустрічатися навесні минулого року. Facebook Юрія Сапронова

Нагадаємо, Зінченко та Щеглова (журналістський псевдонім – Седан – ред.) почали зустрічатися навесні минулого року. А в жовтні футболіст зробив коханій пропозицію. 12 березня 2020 року пара розписалася у Лондоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Влада Седан розкритикувала головного тренера "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіолу.