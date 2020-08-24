"Віддали "заміж" Зіну": з'явилися перші фото з весілля Зінченка та Седан
Футболіст збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко 24 серпня одружився з журналісткою каналів "Футбол 1/2/3" Владою Щегловою.
Про урочистий захід на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив відомий бізнесмен Юрій Сапронов. Він також опублікував фото з торжества.
"Віддали "заміж" Зіну, самого офігенно футбольного холостяка світу. Одружили, звичайно. Каже, що так не хвилювався, навіть коли йшов на перший матч у "Манчестер Сіті". Підтверджую. Я бачив сльози в його очах. Сльози щастя..." – підписав він знімки.
Нагадаємо, Зінченко та Щеглова (журналістський псевдонім – Седан – ред.) почали зустрічатися навесні минулого року. А в жовтні футболіст зробив коханій пропозицію. 12 березня 2020 року пара розписалася у Лондоні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Влада Седан розкритикувала головного тренера "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіолу.