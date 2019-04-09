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"Відчуваю себе розгубленим": бразильський легіонер "Динамо" висловився про життя в Україні

2.4тЧитати матеріал російською

Бразильський півзахисник київського "Динамо" Сідклей, який перейшов влітку 2018 року в столичний клуб, відверто розповів журналістам про своє життя в Україні і про те, як йому вдається адаптуватися до нових реалій в своїй професійній кар'єрі.

"Тут добре жити. Єдина проблема - мова. Але моїй родині, яка теж тут, складніше - вони не знають ні англійська, ні російська, все тільки через перекладача. А так все добре. Зі мною тут живуть моя мати, мій вітчим, моя сестра і моя подруга. Вони приїхали місяць тому і будуть тут до літа. Після ігор можемо погуляти, піти в ресторан. Іноді докучають фанати, але все це є і в Бразилії", - рассказал игрок.

Сідклей

Сідклей

ФК "Динамо" Київ

Говорячи про те, чим відрізняється футбол в Бразилії від українського, і як гравець розуміє установки тренера, Сідклей з гумором зауважив.

"Я ще не дуже розбираюся у всіх тонкощах через мовний бар'єр. Коли ти не говориш, то відчуваєш себе трохи втраченим. Але у нас були хороші матчі в Лізі Європи восени і навесні. Звичайно, мені допомагає перекладач, але я ж не знаю, як він переводить мої слова (сміється). Тренера я також розумію через перекладача і за допомогою схем на папері", - зазначив півзахисник "Динамо".

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З приводу того, чи хоче футболіст повернутися в Бразилію, Сідклей, зітхнувши, сказав: "Бразильці завжди хочуть повернутися до Бразилії. Але коли це станеться, я не знаю, все в руках Божих".

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний футболіст київського "Динамо" Ігор Бєланов розкритикував екс-тренера "Шахтаря" Мірчу Луческу за його висловлювання про Валерія Лобановського.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Сідклей
Тег
ФК Динамо Київ
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