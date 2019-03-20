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Відчепив динамівця: Шевченко назвав остаточний склад збірної України

1.7тЧитати матеріал російською

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оприлюднив остаточний список футболістів, які зможуть взяти участь у стартових матчах відбору Євро-2020 з Португалією (22 березня) і Люксембургом (25 березня).

До переліку увійшло 25 гравців. При цьому в останній момент наставник "жовто-синіх" вирішив відмовитися від послуг півзахисника київського "Динамо" Володимира Шепелєва.

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Повністю заявка нашої команди виглядає так:

воротарі – Андрій Пятов ("Шахтар"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрій Лунін ("Леганес", Іспанія);

Жуніор Мораес

Жуніор Мораес

ФФУ

захисники – Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Микола Матвієнко (всі – "Шахтар"), Микита Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко (всі – "Динамо"), Олександр Караваєв ("Зоря"), Едуард Соболь ("Яблонець", Чехія );

півзахисники – Євген Коноплянка ("Шальке", Німеччина), Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Болбат (усі – "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (всі – "Динамо"), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Руслан Малиновський ("Генк", Бельгія), Роман Безус ("Гент", Бельгія);

нападники – Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Артем Кравець ("Кайсеріспор", Туреччина), Жуніор Мораес ("Шахтар").

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України втратила ключового футболіста донецького "Шахтаря" перед стартом у кваліфікації до Євро-2020.

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Теми
Україна - ПортугаліяЄвро-2020
Тег
збірна України з футболу
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