Відбувся найнезвичайніший сейв року в футболі - опубліковано відео

У матчі 25-го туру чемпіонату Німеччини між "Ганновером" і "Байєром" м'яч не докотився до лінії воріт гостей через сніг, що налип на газон.

Момент у чемпіонаті Німеччини globallookpress.com

Півзахисник "Ганновера" Генкі Харагуті обіграв захисників, воротаря і вдарив у порожні ворота, але забити гол так і не зміг. У підсумку "Ганновер" програв 2:3.

"Коли Генкі обійшов воротаря і залишився один перед воротами, м'яч застряг на лінії. Ось так нам щастить на дні таблиці", - прокоментував епізод головний тренер команди Томас Долль.

У мережі цей момент уже встигли охрестити найбільш неймовірним порятунком у сезоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого року воротар зробив найбільш незвичайний сейв в історії українського футболу.

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