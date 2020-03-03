Відбулося жеребкування Ліги націй - склад всіх груп

Друге в історії жеребкування Ліги націй відбулося 3 березня в Амстердамі. За підсумками урочистої церемонії були сформовані всі групи в чотирьох лігах.

⚡ Итоги жеребьевки Лиги наций УЕФА 🔥🔥🔥



Как оцениваете шансы вашей сборной? Отвечайте смайликами! 🤩#ЛигаНаций pic.twitter.com/pfT3Tjy4nu — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) March 3, 2020

Ліга А

Ліга B

Ліга С

Ліга D

Команди зіграють один з одним вдома і на виїзді. Переможці чотирьох груп Ліги А потраплять у фінальну стадію Ліги націй (півфінали, матч за третє місце і фінал), яка намічена на червень 2021 року. Переможці груп в лігах B, C і D піднімуться лігою вище. Останні місця груп в лігах A і B опустяться лігою нижче.

Шість турів основного турніру будуть зіграні у вересні, жовтні і листопаді 2020 року. Фінальна стадія запланована на червень 2021 року. Стикові матчі - на березень 2022 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 червня збірна Португалії з футболу, розбивши в фіналі команду Нідерландів, стала переможницею Ліги націй УЄФА сезону 2018/2019. Матч на стадіоні "Драгау" в Порту завершився з рахунком 1:0.

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