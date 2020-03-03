Головна Новини
3 березня • оновлено в 22:02
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Відбулося жеребкування Ліги націй - склад всіх груп

5.7т
Читати матеріал російською

Друге в історії жеребкування Ліги націй відбулося 3 березня в Амстердамі. За підсумками урочистої церемонії були сформовані всі групи в чотирьох лігах.

Ліга А

Відбулося жеребкування Ліги націй - склад всіх груп

Ліга B

Відбулося жеребкування Ліги націй - склад всіх груп

Ліга С

Відбулося жеребкування Ліги націй - склад всіх груп

Ліга D

Відбулося жеребкування Ліги націй - склад всіх груп

Команди зіграють один з одним вдома і на виїзді. Переможці чотирьох груп Ліги А потраплять у фінальну стадію Ліги націй (півфінали, матч за третє місце і фінал), яка намічена на червень 2021 року. Переможці груп в лігах B, C і D піднімуться лігою вище. Останні місця груп в лігах A і B опустяться лігою нижче.

Шість турів основного турніру будуть зіграні у вересні, жовтні і листопаді 2020 року. Фінальна стадія запланована на червень 2021 року. Стикові матчі - на березень 2022 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 червня збірна Португалії з футболу, розбивши в фіналі команду Нідерландів, стала переможницею Ліги націй УЄФА сезону 2018/2019. Матч на стадіоні "Драгау" в Порту завершився з рахунком 1:0.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Ліга націй" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Ліга націй
Місце
Нідерланди Амстердам
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Ставка матча
все ставки
Ольга Данилович
VS
Патриция Тиг
Победа Патриции Тиг с форой в -2,5 гейма
1.91 Сделать ставку
Кэти Бултер
VS
Анна Блинкова
Победа Кэти Бултер с форой в +3,5 гейма
1.92 Сделать ставку
Катерина Синякова
VS
Сачия Виккери
Победа Катерины Синяковой с форой в -4,0 гейма
1.96 Сделать ставку
Каролин Гарсия
VS
Исалин Бонавантюр
Победа Исалин Бонавантюр с форой в +2,0 гейма
1.90 Сделать ставку
Анна Шмидлова
VS
Мария Боузкова
Победа Марии Боузковой с форой в -2,5 гейма
1.92 Сделать ставку
Ван Яфань
VS
Астра Шарма
Победа Ван Яфань со счетом 2:0
1.90 Сделать ставку
Миннесота Уайлд
VS
Нэшвилл Предаторз
Победа Миннесоты с нулевой форой
1.69 Сделать ставку
Виннипег Джетс
VS
Баффало Сэйбрз
Победа Виннипега с нулевой форой
1.61 Сделать ставку
Тампа-Бэй Лайтнинг
VS
Бостон Брюинз
Победа Тампы с нулевой форой
1.80 Сделать ставку
Нью-Йорк Рейнджерс
VS
Сент-Луис Блюз
Победа Сент-Луиса с нулевой форой
1.71 Сделать ставку