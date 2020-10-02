Відбулося жеребкування Ліги Європи: склад усіх груп

У п'ятницю, 2 жовтня, в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи, в якому взяла участь і луганська "Зоря".

В рамках урочистої церемонії 48 команд були розподілені по 12 квартетах. Повний склад груп виглядає наступним чином:

Група А: "Рома", "Янг Бойз", ЧФР "Клуж", ЦСКА Софія;

Група B: "Арсенал", "Рапід", "Мольде", "Дандолк";

Група C: "Баєр" Леверкузен, "Славія" Прага, "Хапоель Беер-Шева", "Ніцца";

Група D: "Бенфіка", "Стандард", "Рейнджерс", "Лех";

Група E: "ПСВ", ПАОК, "Гранада", "Омонія";

Група F: "Наполі", "Реал Сосьєдад", АЗ, "Рієка";

Група G: "Брага", "Лестер", АЕК, "Зоря";

Група H: "Селтік", "Спарта" Прага, "Мілан", "Лілль";

Група I: "Вільярреал", "Карабах", "Маккабі Тель-Авів", "Сівасспор";

Група J: "Тоттенхем", "Лудогорець", ЛАСК, "Антверпен";

Група K: ЦСКА Москва, "Динамо" Загреб, "Фейеноорд", "Вольфсберг";

Група L: "Гент", "Црвена Звезда", "Хоффенхайм", "Слован" Ліберець.

Розклад групового турніру ЛЄ виглядає наступним чином:

Тур 1: 22 жовтня

Тур 2: 29 жовтня

Тур 3: 5 листопада

Тур 4: 26 листопада

Тур 5: 3 грудня

Тур 6: 10 грудня

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 1 жовтня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, в рамках якого своїх суперників дізналися донецький "Шахтар" і київське "Динамо".