У Женеві в четвер, 1 жовтня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2020/2021.

26 володарів прямих путівок і шістьох переможців раунду плей-оф шляхом сліпого жереба було розподілено за вісьма групами.

В одну групу не змогли потрапити команди з однієї асоціації.

Група А: "Баварія", "Атлетіко", "Ред Булл", "Локомотив"

Група B: "Реал", "Шахтар", "Інтер", "Боруссія" Менхенгладбах

Група С: "Порту", "Манчестер Сіті", "Олімпіакос", "Марсель"

Група D: "Ліверпуль", "Аякс", "Аталанта", "Мідтьюлланд"

Група E: "Севілья", "Челсі", "Краснодар", "Ренн"

Група F: "Зеніт", "Боруссія" Дортмунд, "Лаціо", "Брюгге"

Група G: "Ювентус", "Барселона", "Динамо", "Ференцварош"

Група H: ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "РБ Лейпциг", "Істанбул ББ"

Перший тур заплановано на 20/21 жовтня. Останній (6-й) – на 8/9 грудня. Повний розклад матчів групового етапу буде опубліковано в п'ятницю, 2 жовтня, після вивчення календарів клубів, що беруть участь, та інших зацікавлених сторін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки заробило "Динамо", вийшовши в Лігу чемпіонів.