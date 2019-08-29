Відбулося жеребкування Ліги чемпіонів: всі групи

У Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2019/2020.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам ознайомитись з повним складом груп:

Матчі першого туру пройдуть 17-18 вересня 2019 року. Повний розклад буде відомо пізніше.

Група A: ПСЖ, "Реал", "Брюгге", "Галатасарай"

Група B: "Баварія", "Тоттенхем", "Олімпіакос", "Црвена Звезда"

Група C: "Манчестер Сіті", "Шахтар", "Динамо" Загреб, "Аталанта"

Група D: "Ювентус", "Атлетіко", "Байєр", "Локомотив" (Москва)

Група E: "Ліверпуль", "Наполі", "Зальцбург", "Генк"

Група F: "Барселона", "Боруссія" Дортмунд, "Інтер", "Славія"

Група G: "Зеніт", "Бенфіка", "Ліон", "Лейпциг"

Група H: "Челсі", "Аякс", "Валенсія", "Лілль"

Нагадаємо, що чинним переможцем турніру є англійський "Ліверпуль". "Червоні" в шостий раз в своїй історії виграли Лігу чемпіонів сезону 2018/2019 у фінальному матчі на стадіоні "Ванда Метрополітан" в Мадриді, обігравши земляків з " Тоттенхема " – 2: 0.

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