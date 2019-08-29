Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Відбулося жеребкування Ліги чемпіонів: всі групи

2.1т Читати матеріал російською

У Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2019/2020.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам ознайомитись з повним складом груп:

Матчі першого туру пройдуть 17-18 вересня 2019 року. Повний розклад буде відомо пізніше.

Відбулося жеребкування Ліги чемпіонів: всі групи

Група A: ПСЖ, "Реал", "Брюгге", "Галатасарай"

Група B: "Баварія", "Тоттенхем", "Олімпіакос", "Црвена Звезда"

Група C: "Манчестер Сіті", "Шахтар", "Динамо" Загреб, "Аталанта"

Група D: "Ювентус", "Атлетіко", "Байєр", "Локомотив" (Москва)

Група E: "Ліверпуль", "Наполі", "Зальцбург", "Генк"

Група F: "Барселона", "Боруссія" Дортмунд, "Інтер", "Славія"

Група G: "Зеніт", "Бенфіка", "Ліон", "Лейпциг"

Група H: "Челсі", "Аякс", "Валенсія", "Лілль"

Новини
10 років "Донбас Арені": як зараз виглядає стадіон "Шахтаря"

Нагадаємо, що чинним переможцем турніру є англійський "Ліверпуль". "Червоні" в шостий раз в своїй історії виграли Лігу чемпіонів сезону 2018/2019 у фінальному матчі на стадіоні "Ванда Метрополітан" в Мадриді, обігравши земляків з " Тоттенхема " – 2: 0.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ліга чемпіонів жеребкування
Місце
Монако Монако
Тег
ФК Шахтар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...