Відбулося жеребкування кваліфікації ЛЧ: з ким може зіграти "Динамо"
У понеділок, 10 серпня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування першого та другого кваліфікаційних раундів Ліги чемпіонів.
Київське "Динамо" розпочне свій шлях у головному клубному турнірі Європи з третього етапу кваліфікації і буде грати в "Шляху представників ліг".
Як повідомляється на офіційному сайті УЄФА, за підсумками жеребкування в ньому було сформовано три пари:
АЗ Алкмаар (Нідерланди) – "Вікторія" Пльзень (Чехія);
"Локомотива" Загреб (Хорватія) – "Рапід" Відень (Австрія);
ПАОК (Греція) – "Бешикташ" (Туреччина).
Відзначимо, що "Динамо" точно не зіграє з турецьким клубом, оскільки в разі перемоги над ПАОКом "Бешикташ", як і кияни, буде сіяним у третьому раунді. Ще одним можливим суперником української команди є французький "Ренн".
Поєдинки другого раунду кваліфікації пройдуть 25 або 26 серпня у форматі одноматчевого протистояння.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" здійснило перший трансфер в епоху Мірчі Луческу. Польські фанати з радістю сприйняли цей перехід.