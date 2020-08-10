Відбулося жеребкування кваліфікації ЛЧ: з ким може зіграти "Динамо"

У понеділок, 10 серпня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування першого та другого кваліфікаційних раундів Ліги чемпіонів.

Київське "Динамо" розпочне свій шлях у головному клубному турнірі Європи з третього етапу кваліфікації і буде грати в "Шляху представників ліг".

Як повідомляється на офіційному сайті УЄФА, за підсумками жеребкування в ньому було сформовано три пари:

АЗ Алкмаар (Нідерланди) – "Вікторія" Пльзень (Чехія);

"Локомотива" Загреб (Хорватія) – "Рапід" Відень (Австрія);

ПАОК (Греція) – "Бешикташ" (Туреччина).

Відзначимо, що "Динамо" точно не зіграє з турецьким клубом, оскільки в разі перемоги над ПАОКом "Бешикташ", як і кияни, буде сіяним у третьому раунді. Ще одним можливим суперником української команди є французький "Ренн".

Поєдинки другого раунду кваліфікації пройдуть 25 або 26 серпня у форматі одноматчевого протистояння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" здійснило перший трансфер в епоху Мірчі Луческу. Польські фанати з радістю сприйняли цей перехід.