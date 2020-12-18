Відбулося жеребкування чвертьфіналу Кубку України з футболу: всі пари

У п'ятницю, 18 грудня, в київському Будинку футболу відбулося жеребкування чвертьфіналу Кубку України з футболу, за результатами якої своїх суперників дізналися "Динамо" і "Шахтар".

Як повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ), столичний клуб прийме на своєму полі "Колос" із Ковалівки, а "гірники" зіграють з представником Першої ліги "Агробізнесом" на виїзді. Усі чвертьфінальні пари Кубка країни мають такий вигляд:

"Динамо" (Київ) – "Колос" (Ковалівка)

"Дніпро-1" (Дніпро) – "Олександрія" (Олександрія)

"Агробізнес" (Волочиськ) – "Шахтар" (Донецьк)

"Верес" (Рівне) – "Зоря" (Луганськ)

На цій стадії команди проведуть по одному матчу. Поєдинки заплановані на 3 березня 2021 року. Вирішальна гра має відбутися 12 травня в "Тернополі".

Відзначимо, що "Динамо" і "Шахтар" починають свій шлях до трофею з чвертьфіналу, відповідно до спеціальних правил нинішнього сезону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фіналіст попереднього розіграшу Кубка України "Ворскла" сенсаційно вилетіла на стадії 1/8 фіналу, поступившись "Агробізнесу", а "Зоря" в матчі з двома вилученнями вирвала путівку до чвертьфіналу у "Десни".