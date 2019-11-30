Відбулося жеребкування чемпіонату Європи з футболу-2020: склад груп

У столиці Румунії відбулося жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи з футболу-2020.

Першість пройде з 12 червня по 12 липня і вперше відбудеться не на території однієї або двох країн, що межують один з одним, а на 12 стадіонах 12 міст 11 країн. а на 12 стадіонах 12 міст 11 країн

Повний склад груп (в дужках вказані стадіони і міста, де пройдуть матчі)

Група A: Туреччина, Італія ( "Олімпіко", Рим), Уельс, Швейцарія

Група B: Данія ( "Паркен", Копенгаген), Фінляндія, Бельгія, Росія ( "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург),

Група C: Нідерланди ( "Йохан Кройфф Арена", Амстердам), Україна, Австрія, переможець плей-офф D (переможець Грузія-Білорусь-Македонія-Косово).

Група D: Англія ( "Уемблі", Лондон), Хорватія, переможець плей-офф С (переможець Шотландія-Ізраїль-Норвегія-Сербія), Чехія

Група E: Іспанія ( "Сан-Мамес, Більбао), Швеція, Польща, переможець плей-офф У (переможець Боснія і Герцеговина-Північна Ірландія-Словаччина-Ірландія)

Група F: Німеччина ( "Арена Мюнхен", Мюнхен), Португалія, Франція, переможець плей-офф А (переможець Ісландія-Румунія-Болгарія-Угорщина)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна однією з перших вийшла на Євро-2020, здобувши путівку достроково після перемоги над Португалією. Тепер жеребкування фінальної частини визначить головні розклади для українців на самому Євро.

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