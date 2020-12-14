Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: всі пари

Михайло Морозов Футбол 13:21, 14.12.2020 Оновлено: 13:36, 14.12.2020

У понеділок, 14 грудня, в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в результаті якого були сформовані вісім пар.

Перші матчі між командами відбудуться на стадіоні клубу, назва якого написана першою. Повний перелік пар має такий вигляд:

"Боруссія" М – "Манчестер Сіті"

"Лаціо" – "Баварія"

"Атлетіко" – "Челсі"

РБ "Лейпциг" – "Ліверпуль"

"Порту" – "Ювентус"

"Барселона" – ПСЖ

"Севілья" – "Боруссія" Д

"Аталанта" – "Реал"

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Twitter Лиги чемпионов УЕФА

Перші матчі між командами відбудуться 16/17/23/24 лютого, а матчі-відповіді – 9/10/16/17 березня. Жеребкування чвертьфіналів, півфіналів та фіналу пройде 19 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки заробили "Шахтар" і "Динамо" за підсумками виступів на груповому етапі Ліги чемпіонів.

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