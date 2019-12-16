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16 грудня • оновлено в 14:31
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Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: усі пари

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У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2019/2020.

Перші матчі заплановані на 18, 19, 25 і 26 лютого на стадіонах команд, вказаних першими, а поєдинки у відповідь – 10, 11, 17 і 18 березня.

Жеребкування Ліги чемпіонів

Жеребкування Ліги чемпіонів

chelseanews.ru

Пари виглядають наступним чином:

"Боруссія" Дортмунд – "ПСЖ"

"Реал Мадрид" – "Манчестер Сіті"

"Аталанта" – "Валенсія"

"Атлетіко" – "Ліверпуль"

"Челсі" – "Баварія"

"Ліон" – "Ювентус"

"Тоттенгем" – "Лейпциг"

"Наполі" – "Барселона".

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів

Bleacher Report

Нагадаємо, що чинним володарем трофея є "Ліверпуль", який обіграв "Тоттенгем" у фінальному матчі на мадридському "Ванда Метрополітано" з рахунком 2:0.

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Ліга чемпіонів жеребкування
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Швейцарія Ньон
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