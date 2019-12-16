Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: усі пари

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2019/2020.
Перші матчі заплановані на 18, 19, 25 і 26 лютого на стадіонах команд, вказаних першими, а поєдинки у відповідь – 10, 11, 17 і 18 березня.
Жеребкування Ліги чемпіонів
chelseanews.ru
Пари виглядають наступним чином:
"Боруссія" Дортмунд – "ПСЖ"
"Реал Мадрид" – "Манчестер Сіті"
"Аталанта" – "Валенсія"
"Атлетіко" – "Ліверпуль"
"Челсі" – "Баварія"
"Ліон" – "Ювентус"
"Тоттенгем" – "Лейпциг"
"Наполі" – "Барселона".
Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів
Bleacher Report
Нагадаємо, що чинним володарем трофея є "Ліверпуль", який обіграв "Тоттенгем" у фінальному матчі на мадридському "Ванда Метрополітано" з рахунком 2:0.
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