Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: усі пари

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2019/2020.

Перші матчі заплановані на 18, 19, 25 і 26 лютого на стадіонах команд, вказаних першими, а поєдинки у відповідь – 10, 11, 17 і 18 березня.

Жеребкування Ліги чемпіонів chelseanews.ru

Пари виглядають наступним чином:

"Боруссія" Дортмунд – "ПСЖ"

"Реал Мадрид" – "Манчестер Сіті"

"Аталанта" – "Валенсія"

"Атлетіко" – "Ліверпуль"

"Челсі" – "Баварія"

"Ліон" – "Ювентус"

"Тоттенгем" – "Лейпциг"

"Наполі" – "Барселона".

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів Bleacher Report

Нагадаємо, що чинним володарем трофея є "Ліверпуль", який обіграв "Тоттенгем" у фінальному матчі на мадридському "Ванда Метрополітано" з рахунком 2:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон України може втратити пряму путівку в Лігу чемпіонів після поновлення коефіцієнтів УЄФА.

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