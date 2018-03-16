Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи: всі результати

У штаб-квартирі Європейського футбольного Союзу (УЄФА) в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування чвертьфінальної стадії Ліги Європи. Дивно, але за путівку в наступний раунд турніру посперечаються 8 команд із 8 різних країн.

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи:

"Лейпциг" (Німеччина) - "Олімпік" (Марсель, Франція)

"Арсенал" (Лондон, Англія) - ЦСКА (Москва, Росія)

"Атлетико" (Мадрид, Іспанія) - "Спортинг" (Лісабон, Португалія)

"Лаціо" (Рим, Італія) - "Зальцбург" (Австрія)

Перші чвертьфінали відбудуться 5 квітня на полях команд, які вказані першими, а у відповідь відбудуться 12 квітня.

Нагадаємо, що переможець Ліги Європи отримає путівку в наступний розіграш Ліги чемпіонів.

Як повідомляв "Обозреватель", стали відомі результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.