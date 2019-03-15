Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: всі результати

У штаб-квартирі Європейського футбольного союзу (УЄФА) відбулося жеребкування вирішальних стадій плей-офф Ліги чемпіонів.
Під час церемонії у швейцарському Ньоні визначилися пари 1/4 фіналу та 1/2 фіналу.
Кріштіану Роналду
ФК "Ювентус"
В результаті процедури за путівки до півфіналу посперечаються:
"Аякс" (Амстердам, Нідерланди) — "Ювентус" (Турин, Італія)
"Ліверпуль" (Англія) — "Порту" (Португалія)
"Тоттенхем" (Лондон, Англія) — "Манчестер Сіті" (Англія)
"Манчестер Юнайтед" (Англія) — "Барселона" (Іспанія)
Перші матчі цієї стадії турніру відбудуться 9-10 квітня, а матчі-відповіді — рівно за тиждень.
Півфінальні ж пари утворилися таким чином:
"Тоттенхем"/"МанСіті" — "Аякс"/"Ювентус"
МЮ/"Барселона" — "Ліверпуль"/"Порту"
Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду може бути дискваліфікований у Лізі чемпіонів.
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