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Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: всі результати

16.9тЧитати новину російською

У швейцарському Ньоні 16 березня відбулося жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Захід традиційно пройшов у штаб-квартирі Європейського футбольного союзу (УЄФА). А одним із ведучих церемонії був наш Андрій Шевченко.

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів:

"Барселона" - "Рома"

"Севілья" - "Баварія"

"Ювентус" - "Реал"

"Ліверпуль" - "Манчестер Сіті"

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Перші чвертьфінальні матчі відбудуться 3 і 4 квітня. Поєдинки пройдуть через один тиждень - 10 і 11 квітня.

Нагадаємо, що донецький "Шахтар" вилетів із Ліги чемпіонів, не зумівши пройти до 1/8 фіналу римську "Рому".

Як повідомляв "Обозреватель", УЄФА завів справу на "Бешикташ"через кота, який перервав матч турків із мюнхенською "Баварією".

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "Обозреватель".

Теми
Ліга чемпіонівжеребкування
Місце
ШвейцаріяНьон
Об'єкти
ФК БарселонаРеал МадридСевільяФК РомаФК ЮвентусФК Манчестер СітіФК БаваріяФК Ліверпуль
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