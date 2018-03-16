Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: всі результати

У швейцарському Ньоні 16 березня відбулося жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
Захід традиційно пройшов у штаб-квартирі Європейського футбольного союзу (УЄФА). А одним із ведучих церемонії був наш Андрій Шевченко.
Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів:
"Барселона" - "Рома"
"Севілья" - "Баварія"
"Ювентус" - "Реал"
"Ліверпуль" - "Манчестер Сіті"
Перші чвертьфінальні матчі відбудуться 3 і 4 квітня. Поєдинки пройдуть через один тиждень - 10 і 11 квітня.
Нагадаємо, що донецький "Шахтар" вилетів із Ліги чемпіонів, не зумівши пройти до 1/8 фіналу римську "Рому".
Як повідомляв "Обозреватель", УЄФА завів справу на "Бешикташ"через кота, який перервав матч турків із мюнхенською "Баварією".
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