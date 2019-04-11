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Порятунок "Челсі" і феєрія в Лісабоні: відбулися чвертьфінали Ліги Європи

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Чотирма матчами в Іспанії, Англії, Чехії та Португалії стартували чвертьфінали Ліги Європи.

Лондонський "Арсенал" обіграв "Наполі" (2:0), лісабонська "Бенфіка" розгромила німецький "Айнтрахта" (4:2), "Вільярреал" програв землякам з "Валенсії" (1:2) і празька "Славія" на останніх хвилинах упустила нічию з лондонським "Челсі" (0:1).

Центральним поєдинком туру стала битва на "Емірейтс", де підопічні Унаї Емері дали бій другий команд Італії.

У першому таймі на полі був присутній лише "Арсенал", який без особливих проблем забив два м'ячі. "Наполі" був не схожий сам на себе, допускав дуже багато браку в передачах і помилок в обороні.

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Будь "каноніри" трохи більш щасливими, гості пропустили б ще два-три голи.

Після перерви Карло Анчелотті, так і не зміг розворушити свою команду. Італійці не створили нічого серйозного, провівши більшу частину часу в обороні.

Арсенал - Наполі

Арсенал - Наполі

УЄФА

Арсенал - Наполі

Арсенал - Наполі

УЄФА

Арсенал - Наполі

Арсенал - Наполі

УЄФА

Арсенал - Наполі

Арсенал - Наполі

УЄФА

Арсенал Англія – Наполі Італія 2:0

Голи: 1:0 – 14 Ремзі, 2:0 – 25, автогол Кулібалі.
Арсенал – Чех, Косьельні, Монреаль, Сеад Колашинаць, Папастатопулос, Торрейра (Ель-Ненни, 77), Мейтленд-Найлз, Ремзі, Озіл (Мхітарян, 67), Обамеянг, Ляказетт (Івобі, 67).
Наполі – Мерет, Максимович, Маріу Руй, Хюсай, Кулібалі, Зелінський, Аллан, Кальєхон, Фабіан Руїс (Уна, 82), Лоренцо Інсіньє (Юнес, 82), Мертенс (Милик, 66).
Попередження: Хюсай (46).

Матч в Португалії зробив Жоау Феліш. Юна зірка "Бенфіки" відкрила лік забитим м'ячам у цьому клубі в європейських турнірах, вистріливши відразу хет-триком.

Бенфіка – Айнтрахт

Бенфіка – Айнтрахт

УЄФА

Бенфіка – Айнтрахт

Бенфіка – Айнтрахт

УЄФА

Бенфіка Португалія – Айнтрахт Франкфурт Німеччина 4:2

Голи: 1:0 – 21, пенальті Жоау Феліш, 1:1 – 40 Йович, 2:1 – 43 Жоау Феліш, 3:1 – 50 Діаш, 4:1 – 54 Жоау Феліш, 4:2 – 72 Гонсалу Пасієнсія.
Бенфіка – Влаходімос, Діаш, Грімальдо, Коршів (Пицци, 66), Жардел, Рафа Сілва (Сеферович, 60), Жедсон Фернандеш, Серви, Самаріс (Живкович, 85), Жоау Феліш, Фейса.
Айнтрахт Ф – Трапп, Абраам, Хінтереггер, да Кошта, Ндіка, Хасебе, Костич, Фернандес, Роде (Гачіновіч 85), Ребич (Гонсалу Пасієнсія, 68), Йович (де Гузман, 60).
Попередження: Йович (4), Ребич (26), Самаріс (82).
Вилучення: Ндіка (20).

Славія – Челсі

Славія – Челсі

УЄФА

Славія – Челсі

Славія – Челсі

УЄФА

Славія – Челсі

Славія – Челсі

УЄФА

Чехи відмінно захищалися і були близькі до нічиєї, проте за 6 хвилин до кінця Алонсо забив переможний м'яч.

Славія Чехія – Челсі Англія 0:1

Гол: 0:1 – 86 Алонсо.
Славія – Колар, Делі, боржомі, Цоуфал, Нгаде-Нгаджуі, Траоре, Крав, Шевчик, Масопуст (Гушбауер, 74), Стох (Змргал, 64), Олайінка (ван Бурен, 82).
Челсі – Аррісабалага, Рюдігер, Алонсо, Аспілікуета, Крістенсен, Ковачич (Канте, 68), Жоржина, Педро (Азар, 59), Барклі (Лофтус-Чик, 75), Вілліан, Жиру.
Попередження: Цоуфал (83).

Вільярреал – Валенсія

Вільярреал – Валенсія

УЄФА

Вільярреал – Валенсія

Вільярреал – Валенсія

УЄФА

Вільярреал – Валенсія

Вільярреал – Валенсія

УЄФА

Битва земляків стала справжнім святом для уболівальників, які побачили чотири забиті м'ячі.

Вільярреал Іспанія – Валенсія Іспанія 1:3

Голи: 0:1 – 6 Гедеш, 1:1 – 36, пенальті Касорла, 1:2 – 90 Васс, 1:3 – 90 Гедеш.
Вільярреал – Фернандес, Альваро Гонсалес, Кінтілья, Перес (Педраса, 80), Руїс, Касерес (Морланес, 72), Касорла, Іборра (Бакка, 67), Чуквуезе, Форнальс, Морено.
Валенсія – Нето, Гарай, Гайя, Ронкалья (Пиччини, 58), Габріел, Ферран Торрес (Коклен, 61), Пареха, Васс, Гедеш, Родріго, Гамейро (Черишев, 69).
Попередження: Касорла (28), Гайя (39), Альваро Гонсалес (62), Кінтілья (84).

Ігри у вiдповiдь пройдуть через тиждень, 18 квітня.

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Ліга Європи
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