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20 листопада • оновлено в 14:51
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Відбір Євро-2020: з'явилося емоційне відео з роздягальні збірної України

1.2т
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У неділю, 17 листопада, збірна України в Белграді вирвала нічию на останній секунді гри з Сербією. Цей результат дозволив "синьо-жовтим" завершити 2019 рік без поразок.

Андрій Ярмолнеко, Сергій Сидорчук та Андрій Шевченко

Андрій Ярмолнеко, Сергій Сидорчук та Андрій Шевченко

Пресслужба Української асоціації футболу опублікувала кадри з роздягальні національної команди після фінального свистка в Белграді. Тренерський штаб подякував футболістам за здобутки, а самі гравці приділили підвищену увагу герою матчу – Артему Бесєдіну. Того ж дня команда повернулася до Києва, де в аеропорту учасників збірної зустріли віддані фанати.

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Капітан збірної України визнаний найкращим у відборі Євро-2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна потрапила в першу кошик під час жеребкування чемпіонату Європи, яке відбудеться 30 листопада в Бухаресті. Також стало відомо, у яких містах "синьо-жовті" зіграють у фінальній частині турніру.

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Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
Євро-2020
Тег
Збірна України з футболу
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