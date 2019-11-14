У четвер, 14 листопада, відбулися чергові сім матчів кваліфікації на чемпіонат Європи-2020.

У групі А збірна Англії розгромила Чорногорію (7:0), у групі B Португалія – Литву (6:0), а в групі H Франція була сильнішою за Молдову (2:1).

Особливу увагу заслужив матч у Белграді, де Сербія ледь не втратила перемогу над непоступливим Люксембургом. Суперник збірної України по грі 17 листопада, пропустив гол від динамівця Жерсона Родрігеса.

Група B

Португалія – Литва 6:0 (2:0, 4:0) Голи: 1:0 – 7, пенальті Роналду, 2:0 – 22 Роналду, 3:0 – 52 Пицци, 4:0 – 56 Пасієнсія, 5:0 – 63 Бернарду Сілва, 6:0 – 65 Роналду.

Португалія – Руй Патрісіу, Фонте, Рубен Діаш, Рікарду Перейра, Маріу Руй, Бруну Фернандеш (Моутінью, 72), Пицци, Рубен Невеш, Бернарду Сілва (Брума, 66), Роналду (Діогу Жота, 83), Пасієнсія.

Литва – Шеткуса, Паленіс, Гірдвайніс, Андрюшкявічюс, Шимкус, Міколюнас, Сливка, Кукліс (Матулявічюс, 57), Черних (Казлаускас, 81), Голубіцкас (Ласіцкас, 72), Новіковас.

Попередження: Паленіс (27), Міколюнас (80).

Португалія - Литва

Португалія - Литва

Португалія - Литва

Португалія - Литва

Португалія - Литва

Сербія – Люксембург 3:2 (2:0, 1:2) Голи: 1:0 – 11 Мітровіч, 2:0 – 43 Мітровіч, 2:1 – 54 Родрігеш, 3:1 – 70 Радоніч, 3:2 – 75 Тюрпель.

Сербія – Дмитрович, Младеновіч, Коларов, Міленкович, Максимович, Максимович, Мілівоєвіч, Ляйіч (Джурічіч, 79), Милинкович-Савич (Радоніч, 62), Тадич (Лукич, 90), Мітровіч.

Люксембург – Моріс, Янс, Шано, Карлсон, Халль, Тілль (Сінані, 79), Жерсон, Філіппс (Скендерович, 46), Тілль (Тюрпель, 62), Родрігеш, Девілль.

Попередження: Тілль (38), Карлсон (51).

Сербія - Люксембург

Сербія - Люксембург

Сербія - Люксембург

Сербія - Люксембург

Група A

Англія – Чорногорія 7:0 (5:0, 2:0) Голи: 1:0 – 11 Окслейд-Чемберлен, 2:0 – 18 Кейн, 3:0 – 24 Кейн, 4:0 – 30 Решфорд, 5:0 – 37 Кейн, 6:0 – 66, автогол Шофранац, 7:0 – 84 Абрахам.

Англія – Пікфорд, Александер-Арнолд, Магуайр, Чілуелл, Стоунз, Уінкс, Окслейд-Чемберлен (Медісон, 56), Маунт (Гомес, 70), Санчо, Кейн (Абрахам, 57), Решфорд.

Чорногорія – Міятович, Вешович, Шимич, Радуновіч (Распоповіч, 46), Лагатор, Хочко, Вукчевич, Йовович (Янкович, 65), Хакшабановіч (Больевіч, 74), Шофранац, Бечирай.

Попередження: Вешович (33), Решфорд (33).

Чехія – Косово 2:1 (0:0, 2:1) Голи: 0:1 – 50 Нухіу, 1:1 – 71 Крав, 2:1 – 79 Челюстка.

Чехія – Вацлік, Цоуфал, Челюстка, боржомі, Брабец, Янкто (Кадержабек, 90), Крав, Даріда, Масопуст (Шевчик, 76), Соучек, Крменчік (Ондрашек, 61).

Косово – Мурічі, Алити , Войвода, Ррахмані, Хадерджонай (Жегрова, 77), Рашіца, Кололи, Рашкай (Халімі, 46), Беріша, Цілина (Рашанн, 85), Нухіу.

Попередження: Рашкай (15), Алити (23), боржомі (31), Нухіу (32), Соучек (55), Жегрова (90).

Група H

Туреччина – Ісландія 0:0 (0:0, 0:0) Туреччина – Гюнок, Челік (Байрам, 90), Сеюнджю, Мераш, Демірал, Туфан, Йокушлу, Хакан Чалханоглу (Айхан, 87), Текдемір, Ундер (Язиджі, 81), Йилмаз.

Ісландія – Халльдоурссон, Арнасон, Скуласон (Андерсон, 85), Сігурдссон, Паульссон, Траустасон (Магнуссон, 63), Сігурдссон, Б'ярнасон, Сігторссон, Фіннбогасон (Сігурдссон, 24), Бедварссон.

Попередження: Туфан (8), Траустасон (35), Йокушлу (82), Сігторссон (83), Челік (90), Ундер (90)

Албанія – Андорра 2:2 (1:1, 1:1) Голи: 1:0 – 6 Балай, 1:1 – 18 Мартінес, 1:2 – 48 Мартінес, 2:2 – 55 Манай.

Албанія – Беріша, Ісмайлов, Весели, Гімшіті, Роші, Траш (Хюсай, 46), Ндоє (Барі, 60), Рамадану (Сефер, 73), Мемушай, Балай, Манай.

Андорра – Гомес Морейра, Сервос, Сан-Ніколас, Макс Льовера, Мартінес (Рікард, 79), Рубіо (Родрігес Сорія, 71), Гарсія, Валес, Алаес (Мартінес, 89), Морено, Клементе.

Попередження: Рубіо (19), Клементе (43), Макс Льовера (44), Балай (90), Сервос (90).

Франція – Молдова 2:1 (1:1, 1:0) Голи: 0:1 – 9 Раца, 1:1 – 35 Варан, 2:1 – 79, пенальті Жиру.

Франція – Манданда, Лангле, Варан, Дінь, Павар, Толіссо, Канте, Коман (Лемар, 88), Жиру, Грізманн, Мбаппе.

Молдова – Кошелев, Армаш, Фокша, Жардан (Граур, 68), Посмаков, Іоніце, Кочук, Раца (Петраш, 81), Короп, Гинсарь (Мілінчану, 74), Плетіке.

Попередження: Раца (34), Фокша (38), Жардан (54), Дінь (73), Посмаков (77).

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