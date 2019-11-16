Провал Росії: результати відбору Евро2020 16 листопада

У суботу, 16 листопада, відбулися чергові 10 матчів кваліфікації на чемпіонат Європи-2020. Поєдинки пройшли в групах С, E, G і I.

Ключовий поєдинок дня пройшов в сикстет I, де збірна Росії на своєму полі була розгромлена Бельгією (1:4).

Крім того в групі С Німеччина легко розправилася з Білоруссю (4:0), а в квінтеті Е, віцечемпіони світу хорвати, обіграли Словаччину (3:1).

Всі результати 16 листопада

Група С

Німеччина – Білорусь 4:0 (1:0, 3:0)

Голи: 1:0 – 41 Гинтер, 2:0 – 49 Горетцка, 3:0 – 55 Кроос, 4:0 – 83 Кроос.

Німеччина – Нойер, Кіммі, Гинтер, Клостерманн, Шульц, Гнабрі (Вальдшмідт, 84; Руді, 90), Кроос, Горетцка, Гюндоган, Кох, Вернер (Брандт, 68).

Білорусь – Гутор, Поляков, Матвейчік, Мартинович, Наумов, Ковальов (Скавиш, 78), Маєвський, Нехайчик (Безсмертний, 84), Драгун, Стасевич, Лаптєв (Лисакович, 68).

Попередження: Кох (75).

Північна Ірландія – Нідерланди 0:0 (0:0, 0:0)

Північна Ірландія – Пікок-Фаррелл, Льюїс (Томпсон, 81), Кеткарт, Еванс, Севілл (Сміт, 58), Еванс (Макгинн, 70), Девіс, Макнейра, Даллас, Уайт, Мадженніс.

Нідерланди – Сіллессен, Велтман, де Лігт, Блінд, ван Дейк, Бергейс (де Йонг, 65), де Йонг, Промес, ван де Бек, Бабел (Аке, 90), де Рон (Проппер, 36).

Попередження: де Рон (11), Велтман (30), Девіс (40), Даллас (84).

Група E

Хорватія – Словаччина 3:1 (0:1, 3:0)

Голи: 0:1 – 32 Боженік, 1:1 – 56 Влашич, 2:1 – 60 Петкович, 3:1 – 74 Перішич.

Хорватія – Ліваковіч, Чалет-Цар, Періч, Едвай , Баришич, Перішич (Оршіч, 82), Брозовіч, Модріч, Влашич (Ковачич, 75), Петкович, Ребич (Брекало, 54).

Словаччина – Дубравка, Вавро, Ганцко, Пекарік, Шкріньяр, Гамшик, Лоботка, Руснак (Гараслін, 63), Куцка (Грошовскі, 79), Мак, Боженік (Дюриш, 72).

Попередження: Чалет-Цар (13), Мак (23), Ребич (43), Дубравка (79).

Вилучення: Мак (66).

Азербайджан – Уельс 0:2 (0:2, 0:0)

Голи: 0:1 – 10 Мур, 0:2 – 34 Вілсон.

Азербайджан – Балаев, Гусейнов, Мустафазаде, Пашаєв, Крівоцюк (Халілзад, 46), Рахімов, Гараєв, Ришард, Абдуллаєв (Рамазанов, 64), Шейдаев, Назаров (Гусейнов, 82).

Уельс – Хеннессі, Ампаду (Волкс, 87), Девіс, Локьер, Робертс, Джеймс (Матондо, 82), Вілсон, Бейл (Ремзі, 60), Моррелл, Міфем, Мур.

Попередження: Ампаду (14), Назаров (40), Шейдаев (68), Моррелл (81), Рахімов (89), Вілсон (89), Гусейнов (89), Матондо (90).

Група G

Ізраїль – Польща 1:2 (0:1, 1:1)

Голи: 0:1 – 4 Крихов'як, 0:2 – 54 Піонтек, 1:2 – 88 Даббур.

Ізраїль – Марциано, Таа (Хазіза, 43), Даса, Бен Харуш (Менахем, 65), Тібі, Кайяль (Ельмкіс, 79), Бітон, Натхо, Глазер, Захави, Даббур.

Польща – Шченсни, Кендзьора, Беднарек, Глик, Реца, Шиманьськи (Левандовскі, 63), Крихов'як (Фурман, 84), Бєлік, Франківськи, Зелінський, Піонтек (Кліх, 70).

Попередження: Бітон (53), Бєлік (57).

Австрія – Північна Македонія 2:1 (1:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 7 Алаба, 2:0 – 48 Лайнер, 2:1 – 90 Стояновський.

Австрія – Шлагер, Хінтереггер, Драгович, Лайнер, Алаба (Грегоріч, 90), Лаймер (Ільзанкер, 90), Лазаро (Тріммель, 79), Забітцер, Баумгартлінгер, Арнаутович, Ульмер.

Північна Македонія – Димитріївського, Рістевскі, Велкоськи, Рістовскі, Тошевскі (Аврамовскі, 62), Костадінов, Младеновскі (Зайков, 46), Спировски, Барді, Елмаз, Трайковскі (Стояновський, 13).

Словенія – Латвія 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 53, автогол Тарасов.

Словенія – Хмара, Стоянович, Йокич, Мевля, Струна, Крхин (Бійол, 74), Вербич (Безяк, 90), Куртич, Вучкич (Зайц, 62), Ілічіч, Шпорар.

Латвія – Штейнбор, Ошс, Дубра, Максименко, Тарасов, Камеш (Пунцулс, 88), Юрковскіс, Яніс Ікаунієкс (Улдрікіс, 72), Гутковський (Лайзанс, 85), Федоров, Савальніекс.

Попередження: Струна (14), Гутковський (23), Федоров (47), Ошс (58), Савальніекс (59), Вербич (70).

Група I

Росія – Бельгія 1:4 (0:3, 1:1)

Голи: 0:1 – 19 Азар, 0:2 – 33 Азар, 0:3 – 40 Азар, 0:4 – 72 Лукаку, 1:4 – 79 Джикія.

Росія – Гільєрме, Джикия, Семенов, Петров, Жирков (Бакаєв, 50), Зобнин (Кузя, 62), Оздоєв, Міранчук, Іонов, Фернандес, Дзюба (Комличенко, 81).

Бельгія – Куртуа, Вермален (Денайер, 67), Боята, Алдервейрелд, Кастаньо, Вітцель, де Брюйне, Азар, Азар, Лукаку (Батшуайі, 77), Мертенс (Тілеманс, 52).

Попередження: Петров (3).

Кіпр – Шотландія 1:2 (0:1, 1:1)

Голи: 0:1 – 12 Крісті, 1:1 – 47 Ефрем, 1:2 – 53 Макгинн.

Кіпр – Пардо, Каро (Кастанос, 42), Кусулос, Меркіс, Кістки, Ефрем (Шполяріч, 74), Кір'яков (Теодору, 77), Папуліс, Деметрій, Іоанну, Сотера.

Шотландія – Маршалл, Палмер, Галлахер, Маккенна, Тейлор, Макгрегор, Джек, Форрест (Берк, 72), Макгинн, Крісті (Девлін, 90), Нейсміт (Макберні, 62).

Попередження: Макгрегор (14), Маккенна (47), Макгинн (56), Деметрій (58), Тейлор (58), Палмер (90).

Сан-Марино – Казахстан 1:3 (0:3, 1:0)

Голи: 0:1 – 6 Зайнутдинов, 0:2 – 22 Суюмбаєв, 0:3 – 26 Щоткін, 1:3 – 76 Берарді.

Сан-Марино – Бенедеттіні, Грандоні (Чеккаролі, 80), Сімончіні, Бролли, Палацці, Голінуччі (Місяцит, 60), Баттістіні, Голінуччі, Мулароні, Нанні (Хірш, 64), Берарді.

Казахстан – Непогодов, Малий, Марочкин, Шомко, Суюмбаєв, Вороговскій (Мірошниченко, 18), Тагиберген (Федін, 66), Ісламхан, Куат, Зайнутдинов, Щоткін (Аймбетов, 73).

Попередження: Мірошниченко (31), Тагиберген (44), Палацці (54), Сімончіні (85), Чеккаролі (90).

Нагадаємо, що 14 листопада збірна України з футболу на останніх секундах здобула перемогу в товариському матчі з командою Естонії.

Перша в історії гра нашої національної збірної в Запоріжжі завершилася з рахунком 1:0.

17 листопада в неділя "синьо-жовті" зіграють у заключному турі відбору на Євро-2020. Поєдинок проти Сербії пройде в Белграді.

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