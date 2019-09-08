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8 вересня • оновлено в 10:52
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Відбір Євро-2020: Португалія і Сербія зіграли на користь України

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Головні конкуренти збірної України по групі B у відборі на чемпіонат Європи з футболу-2020 Португалія і Сербія провели свій матч 5-го туру.

Зустріч на стадіоні "Райко Мітіч" в Белграді завершилася з рахунком 2:4 на користь Роналду і Ко. Португалія набрала 5 очок і вийшла на 2-е місце в квінтеті B.

Цей результат дозволяє Україні на 99% безпосередньо вийти до фінальної частини Євро-2020. Для того, щоб з другого місця офіційно оформити путівку на першість континенту підопічним Андрія Шевченка необхідно перемогти вдома Литву (11 жовтня) і не програти сербам (17 листопада) з різницею в 6 м'ячів.

Для перемоги в групі необхідно брати хоча б очко з португальцями або перемагати сербів.

Відбір Євро-2020: Португалія і Сербія зіграли на користь України

Сербія – Португалія 2:4 (0:1, 2:3)

Голи: 0:1 – 42 Вільям Карвалью, 0:2 – 58 Гедеш, 1:2 – 68 Міленкович, 1:3 – 80 Роналду, 2:3 – 85 Мітровіч, 2:4 – 86 Бернарду Сілва.

Сербія – Дмитрович, Настасіч, Максимович, Коларов, Міленкович, Матіч, Мілівоєвіч (Йович, 87), Костич (Катаи, 83), Лазович (Ляйіч, 59), Тадич, Мітровіч.

Португалія – Руй Патрісіу, Діаш, Фонте, Семеду (Жоау Канселье, 65), Геррейро, Бернарду Сілва, Данилу Перейра, Вільям Карвалью, Бруну Фернандеш (Моутінью, 85), Гедеш (Жоау Фелікс, 70), Роналду.

Попередження: Максимович (10), Діаш (39), Коларов (64), Вільям Карвалью (89).

Серед інших результатів варто відзначити сенсаційну перемогу Косова і розгромні перемоги Франції та Англії.

Результати 7 вересня

Косово – Чехія 2:1 (1:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 16 Шик, 1:1 – 20 Мурік, 2:1 – 66 Войвода.

Косово – Мурічі, Алити, Ррахмані, Войвода, Воца, Цілина, Халімі (Рашкай, 87), Жегрова (Муслім, 56), Хадерджонай, Мурік, Рашанн (Беріша, 51).

Чехія – Вацлік, боржомі, Сухі, Челюстка, Кадержабек, Даріда, Янкто, Соучек, Крав (Гушбауер, 72), Масопуст (Долежал, 80), Шик (Крменчік, 61).

Попередження: Мурік (15), Челюстка (18), Масопуст (77).

Ісландія – Молдова 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 31 Сігторссон, 2:0 – 55 Б'ярнасон, 3:0 – 77 Бедварссон.

Ісландія – Халльдоурссон, Сігурдссон, Херманнссон, Скуласон, Арнасон, Б'ярнасон (Сігурйонссон, 78), Гуннарссон, Траустасон, Сігурдссон, Сігторссон (Хадльвредссон, 63), Бедварссон (Кьяртанссон, 84).

Молдова – Кошелев, Рябчук, Мудрак, Граур, Армаш, Чеботар, Іоніце, Гинсарь (Санду, 80), Короп (Цуркан, 67), Суворов, Чемиртан (Кожокару, 65).

Попередження: Короп (42), Армаш (90).

Англія – Болгарія 4:0 (1:0, 3:0)

Голи: 1:0 – 24 Кейн, 2:0 – 49, пенальті Кейн, 3:0 – 55 Стерлінг, 4:0 – 73, пенальті Кейн.

Англія – Пікфорд, Кін, Магуайр, Роуз, Тріпп'єр, Райс, Барклі, Хендерсон (Маунт, 67), Стерлінг (Санчо, 71), Решфорд, Кейн (Окслейд-Чемберлен, 77).

Болгарія – Ілієв, Попов, Недялков, Бодуров (Димитров, 65), Малинов, Попов, САРМ, Іванов (Младенов, 82), Вандерсон, Марселіньо (Десподов, 67), Божиків.

Попередження: Кін (30), Бодуров (36), Роуз (90).

Туреччина – Андорра 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 89 Туфан.

Туреччина – Гюнок, Демірал, Мераш (Туфан, 61), Челік, Сеюнджю, Бельозоглу, Кахведжі, Язиджі, Хакан Чалханоглу (Килинч, 80), Тосун, Ялчин (Караман, 46).

Андорра – Гомес Морейра, Родрігес Сорія (Гарсія Реном, 63), Сан-Ніколас, Сервос, Мартінес, Вьейра (Гарсія, 87), Ребес, Макс Льовера, Валес, Ліма, Клементе (Алаес, 79).

Попередження: Валес (20), Родрігес Сорія (47), Сан-Ніколас (50), Бельозоглу (71), Сеюнджю (78), Алаес (90), Язиджі (90).

Франція – Албанія 4:1 (2:0, 2:1)

Голи: 1:0 – 8 Коман, 2:0 – 27 Жиру, 3:0 – 68 Коман, 4:0 – 85 Іконі, 4:1 – 90, пенальті Цікалеші.

Франція – Льоріс, Павар, Люка Ернандес (Дінь, 80), Лангле, Варан, Лемар (Набіл Фекір, 84), Толіссо, Матюїді, Коман (Іконі, 77), Грізманн, Жиру.

Албанія – Стракоша, Гімшіті, Ісмайлов, Маврай, Хюсай, Рамадану (Гьясула, 54), Роші, Абраші (Джака, 73), Барі, Балай (Цікалеші, 61), Узун.

Попередження: Гьясула (66), Джака (78).

Новини
Стадіон в Литві фантастично виконав гімн України перед матчем відбору Євро-2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 5-го туру кваліфікації Євро-2020 Литва - Україна завершився з рахунком 0:3. У цій грі голами відзначилися Олександр Зінченко, Марлос і Руслан Малиновський.

Відзначимо, що перед матчем українські вболівальники відзначилися антиросійським перфомансом, заспівавши пісню про Путіна і мо*каля.

Пізніше Шевченко прокоментував перемогу України, згадавши обмін полоненими з Росією. Наставник залишився задоволений результатом гри з Литвою, але зазначив помилки, які допускала команда.

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Тема
Євро-2020
Тег
збірна України з футболу
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