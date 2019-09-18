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18 вересня • оновлено в 10:24
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"Видав громадянство": "Шахтар" здивував суперника перед стартом в Лізі чемпіонів

1.7т Читати матеріал російською

"Шахтар" під час спільної офіційної вечері з "Манчестер Сіті" подарував представникам англійського клубу сувенірні паспорти і пам'ятні вишиванки.

"Видав громадянство": "Шахтар" здивував суперника перед стартом в Лізі чемпіонів

Facebook Сергія Палкіна

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

"Шахтар" і "Манчестер Сіті" є суперниками по групі Ліги чемпіонів в третьому сезоні поспіль.

"Видав громадянство": "Шахтар" здивував суперника перед стартом в Лізі чемпіонів

ФК "Шахтар"

"Видав громадянство": "Шахтар" здивував суперника перед стартом в Лізі чемпіонів

ФК "Шахтар"

Новини
"Кіркоров" у "Манчестер Сіті": Зінченко розповів про найдивнішого гравця в команді

Матч 1-го туру групового турніру в сезоні-2019/20 "Шахтар" - "Манчестер Сіті" відбудеться в середу, 18 вересня. Початок - о 22.00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер англійської команди Хосеп Гвардіола пожартував перед матчем з "Шахтарем" на прес-конференції про те, що обзавівся нерухомістю в Україні.

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Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Сергій Палкін
Місце
Україна Харків
Теги
ФК Шахтар ФК Манчестер Сіті
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