"Видав громадянство": "Шахтар" здивував суперника перед стартом в Лізі чемпіонів

"Шахтар" під час спільної офіційної вечері з "Манчестер Сіті" подарував представникам англійського клубу сувенірні паспорти і пам'ятні вишиванки.

Facebook Сергія Палкіна

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

"Шахтар" і "Манчестер Сіті" є суперниками по групі Ліги чемпіонів в третьому сезоні поспіль.

ФК "Шахтар"

ФК "Шахтар"

Матч 1-го туру групового турніру в сезоні-2019/20 "Шахтар" - "Манчестер Сіті" відбудеться в середу, 18 вересня. Початок - о 22.00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер англійської команди Хосеп Гвардіола пожартував перед матчем з "Шахтарем" на прес-конференції про те, що обзавівся нерухомістю в Україні.

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