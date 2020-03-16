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16 березня • оновлено в 16:28
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Від пляшки: знаменита лікарка пояснила, чому футболісти уразливі до коронавірусу

4.3т
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Колишній лікар футбольного клубу "Челсі" Єва Карнейро пояснила сприйнятливість футболістів до зараження коронавірусною інфекцією.

"Професійні футболісти вважають себе недоторканними, коли мова заходить про віруси, але це не так", – наводить слова Карнейро "Матч ТВ".

Єва Карнейро

Єва Карнейро

За словами медика, фізична активність, футбольні матчі, постійні тренування, перельоти і переїзди створюють величезне навантаження на організм. За сукупністю цих факторів спортсмени стають більш вразливими до різного роду вірусів, в тому числі і до COVID-19.

Також футболісти наражаються на небезпеку через шкідливі звички. Карнейро розповіла, що під час тренування спортсмени п'ють воду з пляшок, які потім кидають на газон. Після цього їх ставлять в ящик, а в ньому вже незрозуміло де чия пляшка.

"Ось вам готовий спосіб передачі вірусів", – відзначила лікар.

Єва Карнейро працювала в лондонському "Челсі" з 2009-го по 2015 рік і пішла з клубу після конфлікту з головним тренером Жозе Моуріньо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Іспанії була зареєстрована смерть футболіста через коронавірус – стали відомі подробиці.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Коронавірус
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Все футболисты - форменные дeбилы! Не образованные, тyпые, пьяницы.
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