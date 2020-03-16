Від пляшки: знаменита лікарка пояснила, чому футболісти уразливі до коронавірусу

Колишній лікар футбольного клубу "Челсі" Єва Карнейро пояснила сприйнятливість футболістів до зараження коронавірусною інфекцією.

"Професійні футболісти вважають себе недоторканними, коли мова заходить про віруси, але це не так", – наводить слова Карнейро "Матч ТВ".

Єва Карнейро

За словами медика, фізична активність, футбольні матчі, постійні тренування, перельоти і переїзди створюють величезне навантаження на організм. За сукупністю цих факторів спортсмени стають більш вразливими до різного роду вірусів, в тому числі і до COVID-19.

Також футболісти наражаються на небезпеку через шкідливі звички. Карнейро розповіла, що під час тренування спортсмени п'ють воду з пляшок, які потім кидають на газон. Після цього їх ставлять в ящик, а в ньому вже незрозуміло де чия пляшка.

"Ось вам готовий спосіб передачі вірусів", – відзначила лікар.

Єва Карнейро працювала в лондонському "Челсі" з 2009-го по 2015 рік і пішла з клубу після конфлікту з головним тренером Жозе Моуріньо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Іспанії була зареєстрована смерть футболіста через коронавірус – стали відомі подробиці.

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