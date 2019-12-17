"Від них потрібно позбавлятися": названа велика проблема "Динамо"

Український журналіст Ігор Циганик заявив, що київське "Динамо" в міжсезоння планує попрощатися з п'ятьма легіонерами, які створюють проблеми клубу.

"Велика проблема "Динамо" – це легіонери, які не відповідають рівню команди. Ці легіонери приходять, просто заповнюють певну нішу, але не дають нічого нового. Таких легіонерів, як зараз у "Динамо", дуже багато в українському футболі. І не факт, що вони б виграли конкуренцію, якби не той момент, що їх потрібно ставити, адже у них велика зарплата і дорогі трансфери. Від них треба позбавлятися. Кадар, Кендзьора, Родрігес, Кадірі і Соль – це ті футболісти, які вже нічого київському "Динамо" не дадуть. Це однозначно", – заявив ведучий "Циганик Live", слова якого наводить "Динамоманія" з посиланням на FootballHub

"Вони будуть тільки тягнути команду вниз, адже на їх місце можуть прийти або українці, або легіонери, які дадуть новий імпульс команді", – додав Циганик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко висловив невдоволення реакцією вболівальників на виліт команди з Ліги Європи.

На думку фахівця, фанати повинні завжди підтримувати своїх улюбленців.

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