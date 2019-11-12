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12 листопада • оновлено в 11:38
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Від ФФУ вимагають скасувати картку Тайсону

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Українську асоціацію футболу (УАФ, колишня ФФУ) закликали скасувати покарання бразильського легіонера "Шахтаря" Тайсона за підсумками расистського скандалу в центральному матчі 14-го туру УПЛ.

Відповідне звернення після гри "гірників" з "Динамо" зробила Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro).

Тайсон

Тайсон

ФК "Шахтар"

"Ми звертаємося до УАФ з питання можливості скасування червоної картки для Тайсона. Ми просимо провести розслідування за фактом поведінки вболівальників і управління ситуацією у матчі офіційними особами", – йдеться у заяві FIFPro.

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Також в зверненні організації йдеться про те, що її представники підтримують контакт з Тайсоном і Дентиньо, щоб висловити їм необхідну підтримку.

Нагадаємо, що вилучення бразилець "гірників" заробив за непристойний жест, показаний у відповідь на расистські вигуки вболівальників "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, найдорожчий футболіст світу бразилець Неймар також не залишився осторонь, прокоментувавши гучний епізод в українському дербі.

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Теми
Динамо - Шахтар Прем'єр-ліга України
Особа
Тайсон
Теги
ФК Шахтар ФК Динамо Київ
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