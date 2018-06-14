УкрEngРус
Реєстрація
ЕкономікаШоу

Вибори господаря ЧС-2026 з футболу: за кого голосувала Україна

1.3тЧитати новину російською

Представник України на конгресі Міжнародної федерації футболу (ФІФА) підтримала об'єднану заявку північноамериканських країн на проведення чемпіонату світу 2026 року.

Під час виборів, які напередодні пройшли в Москві, Тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації Руслан Німчинський віддав свій голос за спільну заявку США, Канади і Мексики, випливає з даних офіційного сайту ФІФА.

Новини
ФІФА принизила збірну Росії перед ЧС-2018

У підсумку саме північноамериканці виграли право на проведення мундіалю-2026, обігнавши на 69 голосів делегатів конгресу Марокко. Цікаво, що росіяни також підтримали заявку США, Мексики і Канади.

Нагадаємо, Федерація футболу України бойкотувала проведення конгресу ФІФА в Москві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ФІФА отримає рекордний дохід від проведення чемпіонату світу в Росії.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2026" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2026
Місце
РосіяМосква
Об'єкт
ФІФА
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги