Вибори господаря ЧС-2026 з футболу: за кого голосувала Україна

Представник України на конгресі Міжнародної федерації футболу (ФІФА) підтримала об'єднану заявку північноамериканських країн на проведення чемпіонату світу 2026 року.

Під час виборів, які напередодні пройшли в Москві, Тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації Руслан Німчинський віддав свій голос за спільну заявку США, Канади і Мексики, випливає з даних офіційного сайту ФІФА.

У підсумку саме північноамериканці виграли право на проведення мундіалю-2026, обігнавши на 69 голосів делегатів конгресу Марокко. Цікаво, що росіяни також підтримали заявку США, Мексики і Канади.

Нагадаємо, Федерація футболу України бойкотувала проведення конгресу ФІФА в Москві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ФІФА отримає рекордний дохід від проведення чемпіонату світу в Росії.