Вибір для України: де дивитися жеребкування Євро-2020 - розклад трансляцій

У суботу, 30 листопада, у виставковому центрі ROMEXPO в центрі Бухареста (Румунія) пройде жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи з футболу-2020.

У жеребкуванні беруть участь команди, що зайняли перші та другі місця в 10 групах кваліфікації (вона завершилася в листопаді 2019 року). А також чотири переможця стикових матчів (пройдуть в березні 2020 року).

Кошик 1: Бельгія, Італія (господарі), Англія (господарі), Німеччина (господарі), Іспанія (господарі), Україна

Кошик 2: Франція, Польща, Швейцарія, Хорватія, Нідерланди, Росія (господарі)

Кошик 3: Португалія, Туреччина, Данія (господарі), Австрія, Швеція, Чехія

Кошик 4: Уельс, Фінляндія, переможець стикових матчів Шляхи А (Ісландія, Болгарія, Угорщина, Румунія), переможець стикових матчів Шляхи В (Боснія і Герцеговина, Словаччина, Ірландія, Північна Ірландія), переможець стикових матчів Шляхи С (Шотландія, Норвегія, Сербія, Ізраїль), переможець стикових матчів Шляхи D (Грузія, Північна Македонія, Косово, Білорусь)

За тим, як будуть визначатися суперники для збірної України, в прямому ефірі можна буде дивитися на українському телеканалі "Футбол 1". Крім того, трансляція з Бухареста запланована на "Білорусь 5" і російському "Матч! Футбол 1". Початок о 19:00 за київським часом (20:00 мск).

Також, дивитися жеребкування Євро-2020 можна буде на OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна однією з перших вийшла на Євро-2020, здобувши путівку достроково після перемоги над Португалією. Тепер жеребкування фінальної частини визначить головні розклади для українців на самому Євро.

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