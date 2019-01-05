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''Ви жартуєте?'' В Італії розгорівся скандал довкола Суперкубка

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Екс-голова Палати депутатів Італії Лаура Болдріні, відома своєю боротьбою за права жінок, різко висловилася про проведення матчу за Суперкубок країни в Саудівській Аравії. Поєдинок між "Ювентусом" і "Міланом" відбудеться 16 січня.

"Жінки на матч Суперкубка Італії можуть прийти на стадіон тільки в супроводі чоловіків. Ви жартуєте? Футбольні боси продають права на матчі, але вони не повинні торгувати правами жінок", - написала Болдріні на своїй сторінці в Twitter.

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Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвини також не залишився осторонь скандалу.

"Те, що Суперкубок Італії буде проходити в ісламській країні, де жінки не можуть потрапити на стадіон без супроводу чоловіків – це маячня. Я не буду дивитися гру", - цитує Сальвини CNN.

Мілан - Ювентус

Мілан - Ювентус

Juventus FC

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду відзначився неймовірним досягненням в чемпіонаті Італії. Зоряний футболіст став найрезультативнішим португальцем за один сезон в Серії А.

Теги
ФК ЮвентусФК Мілан
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