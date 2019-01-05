''Ви жартуєте?'' В Італії розгорівся скандал довкола Суперкубка

Екс-голова Палати депутатів Італії Лаура Болдріні, відома своєю боротьбою за права жінок, різко висловилася про проведення матчу за Суперкубок країни в Саудівській Аравії. Поєдинок між "Ювентусом" і "Міланом" відбудеться 16 січня.

"Жінки на матч Суперкубка Італії можуть прийти на стадіон тільки в супроводі чоловіків. Ви жартуєте? Футбольні боси продають права на матчі, але вони не повинні торгувати правами жінок", - написала Болдріні на своїй сторінці в Twitter.

Le donne alla #SuperCoppaItaliana vanno allo stadio solo se accompagnate dagli uomini.



Ma stiamo scherzando?



I signori del #calcio vendano pure i diritti delle partite ma non si permettano di barattare i diritti delle donne! - laura boldrini (@lauraboldrini) 3 січня 2019 р

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвини також не залишився осторонь скандалу.

"Те, що Суперкубок Італії буде проходити в ісламській країні, де жінки не можуть потрапити на стадіон без супроводу чоловіків – це маячня. Я не буду дивитися гру", - цитує Сальвини CNN.

Мілан - Ювентус Juventus FC

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