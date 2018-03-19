"Ви за**али мене": екс-тренер збірної Росії з футболу нахамив журналісту

Екс-тренер ЦСКА і збірної Росії, депутат Держдуми Валерій Газзаєв у відповідь на прохання прокоментувати обіцянку кандидата в президенти РФ Павла Грудінін збрити вуса сказав, що він втомився від подібних питань.

"Ви за**али мене. Це стара історія. Тема закрита. У Грудініна питайте", - цитує Газзаєва "Говорить Москва".

Грудінін раніше пообіцяв журналісту Юрію Дудю, що він готовий збрити вуса, якщо не зможе набрати на виборах президента РФ 15% голосів. В результаті він не дістався до цієї цифри і підтвердив свою обіцянку, але виставив умову - Дудь повинен назвати ці вибори чесними.

У 2005 році Газзаєв, який тренував тоді ЦСКА, нібито пообіцяв, що збриє вуса, якщо клуб проб'ється у фінал Кубка УЄФА. Команда виграла турнір, але вуса Газзаєв збривати не став. Тоді він пояснив, що обіцянка була жартом в бесіді з журналістами.

Раніше Мілевський розповів, як Газзаєв мучив гравців в київському "Динамо".