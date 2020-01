Чудова гра українського голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна, який виступає в оренді в "Вальядоліді", викликала бурхливе захоплення у іспанських уболівальників.

Наш співвітчизник в матчі 1/32 фіналу Кубка Іспанії проти "Марбельї" відбив два пенальті, здобувши перемогу для своєї команди (4:1).

ángel tofiño: "#Лунін, нехай всі, хто критикують тебе, засунуть язик собі в дупу".

BOLAÑO DE ORO: "Вам більше не потрібно йти в Ов'єдо, Лунін"

Anderson (FF07): "Лунін занадто гарний, щоб бути гравцем у "Вальядоліді"

Lunin should be loaned to a different club or should come back next szn , He 's too good to be a bench player for Valladolid https://t.co/ciaeCLVAXN