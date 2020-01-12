Чудова гра українського голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна, який виступає в оренді в "Вальядоліді", викликала бурхливе захоплення у іспанських уболівальників.

Наш співвітчизник в матчі 1/32 фіналу Кубка Іспанії проти "Марбельї" відбив два пенальті, здобувши перемогу для своєї команди (4:1).

ángel tofiño: "#Лунін, нехай всі, хто критикують тебе, засунуть язик собі в дупу".

#Lunin ya os habéis metido la lenguecita en el culo ..todos los que critican a Lunin - ángel tofiño (@ angelto931) January 12, 2020

BOLAÑO DE ORO: "Вам більше не потрібно йти в Ов'єдо, Лунін"

Ya no hace falta que vengas al Oviedo Lunin. https://t.co/WfdAJe8cQ4 - BOLAÑO DE ORO (@TartiereAzul) January 12, 2020

Anderson (FF07): "Лунін занадто гарний, щоб бути гравцем у "Вальядоліді"

Lunin should be loaned to a different club or should come back next szn , He 's too good to be a bench player for Valladolid https://t.co/ciaeCLVAXN - Anderson (FF07) (@EHazardRMCF) January 12, 2020

Ivan Rodrigo: "Здається, що "Марбелья" грала тільки проти Луніна і, на мій погляд, гра балансувала між звичайною і поганою. Лунін врятував "Вальядолід" в серії пенальті"

me gusta el trabajo de @Ignaciobailador pero parece que el marbella sólo jugó contra Lunin y, en mi opinión, estuvo entre regular y mal. Lunin salva al Valladolid en los penaltis en Marbella https://t.co/yOv8qvPhvZ vía @diarioas - 🇬🇧Iván Rodrigo🇬🇧 (@uksoul) January 12, 2020

Jim Vlasov: "Гарний день для Луніна, незважаючи на те, що він пропустив гол. Він видав хорошу гру, зберігши холоднокровність під час пенальті. Порро [футболіст "Вальядоліда" - ред.] заявив з тим, що він нічого не вніс, але я не згоден з ним: українець ще не раз принесе користь команді".

Pues para mi Lunin, a pesar de comerse el gol, creo que hace un buen partido, salvando la cara en los penaltis. Porro coincido en que no ha aportado nada, y discrepo con Corral: no esta para ser lateral izquierdo del primer equipo aun. - Jim Vlasov (@ Alvaro14Valle) January 12, 2020

Sergio: "Лунін, безперечна зірка "Вальядоліда" в матчі Кубка, є люди, які його не люблять, бо думають, що мадридські гравці його переоцінюють".

Lunin, indiscutible estrella del Valladolid en el partido de Copa. Hay gente que no le quiere porque creen que los madridistas le sobrevaloramos. Que porterazo han estado marginando. - Sergio (@SergioAlonso) January 12, 2020

"Ви бачили це? Неймовірна серію пенальті. Прочитайте про те, що Лунін відбив 2 удари".

QUE NO HA VISTO EL PARTIDO JODER !!

A leído en el As que Lunin ha parado 2 penaltis y ya. - Antipiperos (@ soismuylistos2) January 11, 2020

"Лунін врятував "Вальядолід". Я радий за нього. У нього є місце в мадридському майбутньому. Я впевнений".

Lunin salvando al Valladolid. Me alegro por el chaval. Tiene sitio en el Real Madrid del futuro. Estoy seguro. - Rulo (@ sin_tapujos38) January 11, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 січня "Реал" зв'язався з "Вальядолідом" щодо повернення Луніна з оренди, проте "Вальядолід" відмовляється переривати орендну угоду нашого воротаря.

Нагадаємо, що Андрій зайняв п'яте місце в списку кращих молодих гравців світу.

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