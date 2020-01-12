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12 січня • оновлено в 18:55
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"Ви це бачили?" Лунін викликав екстаз в Іспанії

"Ви це бачили?" Лунін викликав екстаз в Іспанії
Гра нашого воротаря викликало бурю емоцій у місцевих уболівальників
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Чудова гра українського голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна, який виступає в оренді в "Вальядоліді", викликала бурхливе захоплення у іспанських уболівальників.

Наш співвітчизник в матчі 1/32 фіналу Кубка Іспанії проти "Марбельї" відбив два пенальті, здобувши перемогу для своєї команди (4:1).

ángel tofiño: "#Лунін, нехай всі, хто критикують тебе, засунуть язик собі в дупу".

BOLAÑO DE ORO: "Вам більше не потрібно йти в Ов'єдо, Лунін"

Anderson (FF07): "Лунін занадто гарний, щоб бути гравцем у "Вальядоліді"

Ivan Rodrigo: "Здається, що "Марбелья" грала тільки проти Луніна і, на мій погляд, гра балансувала між звичайною і поганою. Лунін врятував "Вальядолід" в серії пенальті"

Jim Vlasov: "Гарний день для Луніна, незважаючи на те, що він пропустив гол. Він видав хорошу гру, зберігши холоднокровність під час пенальті. Порро [футболіст "Вальядоліда" - ред.] заявив з тим, що він нічого не вніс, але я не згоден з ним: українець ще не раз принесе користь команді".

Sergio: "Лунін, безперечна зірка "Вальядоліда" в матчі Кубка, є люди, які його не люблять, бо думають, що мадридські гравці його переоцінюють".

"Ви бачили це? Неймовірна серію пенальті. Прочитайте про те, що Лунін відбив 2 удари".

"Лунін врятував "Вальядолід". Я радий за нього. У нього є місце в мадридському майбутньому. Я впевнений".

Новини
ЗМІ повідомили про остаточне рішення щодо Луніна в "Реалі"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 січня "Реал" зв'язався з "Вальядолідом" щодо повернення Луніна з оренди, проте "Вальядолід" відмовляється переривати орендну угоду нашого воротаря.

Нагадаємо, що Андрій зайняв п'яте місце в списку кращих молодих гравців світу.

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Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Андрiй Лунiн
Місце
Іспанія
Тег
ФК Вальядолід
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