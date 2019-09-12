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13 вересня • оновлено в 01:54
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"Ви що знущаєтесь?" Вербич скипів через "Динамо" - фотофакт

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Словенський легіонер київського "Динамо" Беньямін Вербич спростував інформацію про бунт в столичній команді і бажання покинути клуб.

"Журналісти, ви що, знущаєтесь? Мені в " Динамо" дуже комфортно і в Києві просто топ. Досить говорити нісенітниці", – написав Вербич в Instagram.

"Ви що знущаєтесь?" Вербич скипів через "Динамо" - фотофакт

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Раніше видання "Главред" з посиланням на свої джерела повідомило, що легіонери Беньямін Вербич і Міккель Дуелунд нібито хочуть покинути київську команду.

Пізніше співробітник клубного телебачення ФК "Динамо", журналіст Андрій Шахов-молодший спростував інформацію про конфлікт, назвавши її маячнею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЗМІ раніше вже з'являлася інформація про непросту ситуацію в "Динамо". Зокрема, відомий телеведучий Ігор Циганик стверджував, що багато гравців не в захваті від нових вимог Михайличенка.

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Особа
Беньямін Вербич
Тег
ФК Динамо Київ
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