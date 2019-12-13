"Ви нормальні?" Фани "Динамо" вивели з себе доньку Суркіса

Дочка президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса Яна різко відреагувала на виліт команди з Ліги Європи.

Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина звернулася до фанатів клубу, які закидали її образливими повідомленнями.

Instagram Яни Суркіс

"Дорогі вболівальники і недовболівальники "Динамо", які на мене підписані. Ви нормальні люди? У мене дірект завалено повідомленнями з приводу того, що "Динамо" дно, передай батьку, щоб продав клуб. Ви думаєте, я буду це читати і якось сприймати? Я яке відношення маю до клубу? Або я схожа на особистого секретаря свого батька?" – наводить слова Яни XSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар київського "Динамо" Георгій Бущан відверто висловився про гру з "Лугано" у Лізі Європи, зазначивши, що команда "пробила дно".

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!