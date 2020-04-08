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9 квітня • оновлено в 06:35
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Ветеран ЦСКА Пономарьов наїхав на Путіна через коронавiрус

7.9т
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Ексфутболіст московського ЦСКА Володимир Пономарьов вважав безглуздими слова президента Росії Володимира Путіна про печенігів під час його звернення до громадян через коронавiрус.

Володимир Путін

Володимир Путін

"Путін порівняв коронавірус і печенігів? До чого взагалі у виступі були печеніги? Чого це він у таку древню історію поліз? Дідько, ще б про Льодове побоїще згадав, у нас багато перемог було. Куликовську битву теж підведемо сюди? Навіщо взагалі про це було говорити? Зараз історія глуха і ніяка, через освiту", – цитує Пономарьова Чемпионат.com.

Колишній футболіст обурений великим безладдям у Росії.

"У нас же в країні чого тільки немає: газ, нафта, золото, діаманти, а користуються цим тільки кілька людей. Зате нам кажуть, що це народне надбання. Яке ж це народне надбання?! Швидше антинародне. У нас же все приватизували. Безлад у нас, звичайно, повний, народ заплутали до біса. Справа в тому, що хтось отримує один мільйон у день, а хтось 25 тисяч рублів на місяць. Приховували хоча б свої будинки, рахунки і яхти", – зазначив Пономарьов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ впорається з "заразою коронавiрусною" так само, як колись впоралася з печенігами і половцями.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Володимир Путін
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dfgdfgd iakushevpavelixk
dfgdfgd iakushevpavelixk
Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте -- http://prees.2sms.ru
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Emа Ol
Emа Ol
Кремлівське гнойовище починає проривати.
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Ногамяч Поносмарев. Кто это?
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Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

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