Ексфутболіст московського ЦСКА Володимир Пономарьов вважав безглуздими слова президента Росії Володимира Путіна про печенігів під час його звернення до громадян через коронавiрус.

Володимир Путін

"Путін порівняв коронавірус і печенігів? До чого взагалі у виступі були печеніги? Чого це він у таку древню історію поліз? Дідько, ще б про Льодове побоїще згадав, у нас багато перемог було. Куликовську битву теж підведемо сюди? Навіщо взагалі про це було говорити? Зараз історія глуха і ніяка, через освiту", – цитує Пономарьова Чемпионат.com.

Колишній футболіст обурений великим безладдям у Росії.

"У нас же в країні чого тільки немає: газ, нафта, золото, діаманти, а користуються цим тільки кілька людей. Зате нам кажуть, що це народне надбання. Яке ж це народне надбання?! Швидше антинародне. У нас же все приватизували. Безлад у нас, звичайно, повний, народ заплутали до біса. Справа в тому, що хтось отримує один мільйон у день, а хтось 25 тисяч рублів на місяць. Приховували хоча б свої будинки, рахунки і яхти", – зазначив Пономарьов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ впорається з "заразою коронавiрусною" так само, як колись впоралася з печенігами і половцями.

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