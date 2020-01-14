"Вест Хем" знайшов для Ярмоленка несподіваний варіант

Лондонський футбольний клуб "Вест Хем" розглядає можливість відправити українця Андрія Ярмоленка в оренду, в турецький "Бешикташ", який іде на 5-му місці в чемпіонаті країни.

Як повідомляє авторитетне стамбульське видання Fotospor, гравця збірної України запропонували "орлам" через агентів. Як стверджує джерело ЗМІ, Андрій сам виявив бажання грати разом із колишнім одноклубником Домагоєм Відою.

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Відзначимо, що інформація про можливу оренду Ярмоленка з'явилася в пресі 12 січня.

За інформацією англійського ЗМІ, футболіст нашої збірної не вписується в тактичну схему нового головного тренера "молотобійців" Девіда Мойєса.

Пізніше агент Ярмоленка розповів про ситуацію з його можливим трансфером

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