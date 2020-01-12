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12 січня • оновлено в 18:55
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"Вест Хем" вирішив позбутися Ярмоленка

"Вест Хем" вирішив позбутися Ярмоленка
З'явилася несподівана інформація про трансфер
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Лондонський "Вест Хема" готовий віддати українця Андрія Ярмоленка в оренду, повідомляє Sunday Mirror.

За інформацією англійського ЗМІ, футболіст збірної України не вписується в тактичну схему нового головного тренер "молотобійців" Девіда Мойеса. З цієї причини 30-річного Ярмоленка запропонували іншим клубам англійської Прем'єр-ліги в оренду.

Як уточнює Hammers News, сенс оренди полягає в тому, щоб гравець добре себе проявив в новій команді, підвищивши тим самим свою ринкову вартість.

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Тренер "Вест Гема" розповів про відновлення Ярмоленка

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 січня з'явилася інформація, що "Вест Хем" веде переговори з "Бенфікою" про оренду півзахисника Жедсона Фернандеша, який грає праворуч у півзахисті - на позиції Андрія Ярмоленка.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Трансфери
Особа
Андрій Ярмоленко
Місце
Англія
Тег
ФК Вест Хем
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