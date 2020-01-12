"Вест Хем" вирішив позбутися Ярмоленка

Лондонський "Вест Хема" готовий віддати українця Андрія Ярмоленка в оренду, повідомляє Sunday Mirror.

За інформацією англійського ЗМІ, футболіст збірної України не вписується в тактичну схему нового головного тренер "молотобійців" Девіда Мойеса. З цієї причини 30-річного Ярмоленка запропонували іншим клубам англійської Прем'єр-ліги в оренду.

Як уточнює Hammers News, сенс оренди полягає в тому, щоб гравець добре себе проявив в новій команді, підвищивши тим самим свою ринкову вартість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 січня з'явилася інформація, що "Вест Хем" веде переговори з "Бенфікою" про оренду півзахисника Жедсона Фернандеша, який грає праворуч у півзахисті - на позиції Андрія Ярмоленка.

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