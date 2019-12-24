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24 грудня • оновлено в 20:58
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"Вест Хем" виганяє Ярмоленка

"Вест Хем" виганяє Ярмоленка
Наш футболіст буде виставлений на продаж
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Український півзахисник англійського "Вест Хема" Андрія Ярмоленка буде виставлений на продаж в найближче трансферне вікно, яке відкриється в січні 2020 року.

Як повідомляє Football Insider з посиланням на свої джерела, керівництво "молотобійців" невдоволено віддачею від футболіста збірної України.

30-річного форварда "Вест Хем" планує продати за собівартість. Влітку 2018 роки за Андрія заплатили близько 18 млн фунтів.

Відзначимо, що в поточному чемпіонаті Англії в Прем'єр-ліги Ярмоленко провів 15 матчів, в яких відзначився трьома забитими м'ячами і зробив одну результативну передачу.

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Матч за участю Ярмоленка в Англії повторив унікальний рекорд

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 вересня Ярмоленко відзначився переможним голом у ворота легендарного "Манчестер Юнайтед". Українець був визнаний кращим гравцем матчу.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Андрій Ярмоленко
Місце
Англія Лондон
Тег
ФК Вест Хем
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