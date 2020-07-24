"Вест Хем" продасть Ярмоленка – ЗМІ

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко з великою часткою ймовірності залишить англійський "Вест Хем".

30-річного футболіста включено до списку гравців "молотобійців", які будуть продані заради трансферу зірки "Брентфорда" Саїда Бенрахма. Крім українця клуб з Лондона має намір попрощатися з Феліпе Андерсоном і Альбіаном Айєті, пише Mirror.

Орієнтовна трансферна вартість бомбардира "Брентфорда" становить близько 40 мільйонів євро.

Відзначимо, що Ярмоленко перебрався у "Вест Хем" з німецької "Боруссії" влітку 2018 року за 20 мільйонів євро. У складі англійців Андрій провів 32 матчі, в яких забив шість голів і віддав дві результативні передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Ярмоленко викликав захват у тренера "Вест Хема" Девіда Мойєса, забивши гол у ворота "Челсі".