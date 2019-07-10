"Вест Хем" несподівано виступив із заявою по Ярмоленку

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко змінив ігровий номер в англійському "Вест Хемі".

З нового сезону наш футболіст замість футболки з числом "20" на спині виступатиме під щасливим для нього числом "7".

"Я вирішив поміняти номер, адже з "сімкою" на спині я звик виступати за збірну України. Ця цифра завжди приносила мені удачу, і, я сподіваюся, з нею заграю ще краще за "Вест Хем". Зараз відчуття такі, ніби підписав новий контракт", - цитує Андрія Ярмоленка офіційний сайт" Молотобойців ".

Андрій Ярмоленко офіційний сайт "Вест Хема"

7-й номер є одним з найпрестижніших у футболі. Варто відзначити, що в "Вест Хемі" його володарями були такі відомі особистості, як Харрі Реднапп, Фредрік Люнгберг, Кірон Дайєр. У минулому сезоні "сімку" носив форвард Марко Арнаутович, однак цього літа австрієць прийняв вигідну пропозицію з Китаю і покинув клуб.

Повідомляється, що свій перший матч у новій футболці український легіонер "Вест Хема" може провести 11 липня проти австрійського "Альтаха". Це буде перша за довгий час поява Ярмоленка на полі після травми, яку він отримав восени 2018 року.

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